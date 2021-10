Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Donativo al Banco de Alimentos

De parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, se entregó al Banco de Alimentos de Saltillo un donativo de 6 toneladas de ayuda, que se suman a las 22 que ha recibido este organismo durante la actual administración en apoyo a la alimentación de las familias que más lo necesitan. Al hacer entrega de este apoyo, consistente en arroz y frijol, Roberto Cárdenas Zavala, el director general del DIF Coahuila, reconoció la labor que realiza el Banco de Alimentos y reiteró la voluntad del mandatario y de Marcela por apoyar esta causa. Carlos Mery Milán, presidente Banco de Alimentos, recibió este tan importante donativo.

Alertan por huracán Pamela

El gobernador José Rosas Aispuro Torres, hizo un llamado a la población duranguense a mantenerse alerta, estar prevenia y atender las recomendaciones para los posibles efectos del huracán Pamela. "Le pedimos a la población que esté muy atenta y pendiente de todos los comunicados que haga Protección Civil "para que se pueda cuidar, que se resguarde, que no salga, que no cruce arroyos, que no deje los vehículos debajo de los árboles, que la gente no salga y que desde luego se tengan los víveres elementales, sobre todo quienes viven en las partes bajas", detalló el gobernador al informar que el Consejo Estatal de Protección Civil sesiona de manera permanente.

DURANGO