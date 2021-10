El 'Mini' Aragón, con una motivación especial para su combate

El bajacaliforniano Axel “El Mini” Aragón disputará el próximo viernes 15 de octubre el campeonato Fedecentro de peso Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), frente al mexiquense Armando “Ichiro Ozeki” Torres, y lo hará con una motivación especial, pues apenas hace un mes nació su bebé y espera que eso le traiga buena suerte.

“Mi gran motivación siempre ha sido mi familia, pero ahorita tengo una motivación más grande que es mi hijo que acaba de nacer, tiene un mes, le dedico esta pelea, nos preparamos muy bien mentalmente”, comentó el oriundo de Ensenada.

Aragón (14-4-1 y 8 KO's) y Torres (26-19 y 19 KO's) serán los protagonistas del primer capítulo de la temporada de otoño de Boxeo Telemundo desde el Auditorio BB de la Ciudad de México.

La preparación será clave para el tipo de rival que le espera, “nos preparamos muy bien, fueron dos meses, fue una dura preparación de duros sparrings, duros entrenamientos, corridas en la mañana, nos preparamos muy bien porque sabíamos que íbamos contra un rival de mucha experiencia que es Armando Torres, sabemos que no es cualquier rival, es un rival con mucha experiencia”.

Sobre su rival en turno “la verdad de mi rival no he mirado mucho, pero lo poco que he visto, miramos que es un rival que le gusta mucho el intercambio de golpes, que le gusta estar parado en el centro del ring, nos preparamos para boxearlo, si se tiene que dar la ocasión, y también fajarnos en el centro del ring, nos gusta el intercambio de golpes, pero vamos a hacer una pelea inteligente, como se vaya acomodando la pelea”.

Axel tiene claro que el ganador de este compromiso se perfila para una pelea de campeonato mundial, “llegamos muy mentalizados en ganar, llegamos con mucha hambre de ganar, con ganas de volver a disputar un campeonato del mundo, pero primero tenemos que salir avantes en el próximo compromiso, tenemos que ganar para esta oportunidad que tanto anhelamos, uno de mis mas grandes sueños es ser campeón mundial y primero Dios lo vamos a lograr”.

“El Mini” invita a todos los fanáticos a no perderse la pelea este viernes por la noche, “a todos los fanáticos del boxeo decirles que no se pierdan esta gran pelea este viernes que viene ya, va a ser una guerra, listos para esta gran pelea, del nocaut no me gusta hablar, que se vaya dando poco a poco la pelea”.