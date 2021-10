Artesanos guatemaltecos exponen sus productos en la Coordinación de la UAdeC de Torreón

Era 1984 cuando doña Ana Lucas tuvo que dejar su comunidad, en el departamento guatemalteco de Santa Cruz del Quiché, para migrar a México. La causa del éxodo fue la falta de oportunidades y una crisis económica que se acentuaba en la resaca del golpe militar de Efraín Ríos Montt, ocurrido dos años antes.

“En Guatemala no hay trabajo, no hay nada. Tenemos que buscar, a refugiarnos en otro lado para buscarle. Y pues me trajeron acá a la ciudad de México y aquí me quedé, arreglé mis papeles y todo”.

Doña Ana Lucas pertenece a la cultura indígena maya quiché, habla su lengua materna y se dedica a vender artesanías guatemaltecas en distintos puntos del país. Su centro de trabajo es la Ciudad de México, donde promueve sus raíces a través del Taller de Cultura Popular Guatemalteca, fundado en 1992.

“Es muy difícil dejar tu lugar de origen, dejar todo y empezar de nuevo en otro lado. No conoces a nadie, pero gracias a Dios estamos agradecidos con México por darnos la oportunidad de quedarnos”.

En la capital mexicana, doña Ana trabaja junto a otros siete guatemaltecos importando productos de 200 artesanos que permanecen en el llamado “país de la eterna primavera”.

Desde el pasado 12 de octubre, la Universidad Autónoma de Coahuila le permitió a ella y a su hijo Miguel Castro instalarse en la explanada de la Coordinación Torreón, ubicada en bulevar Revolución y calle Comonfort.

Lamentablemente, la lluvia registrada este miércoles mermó el tránsito de personas en ese sitio, donde los artesanos permanecerán hasta el próximo viernes 15 de octubre. Doña Ana y su hijo exponen productos como blusas, chalecos, cubrebocas, pulseras, libretas, morrales, entre otras artesanías, todas ellas hechas a mano, importadas de Guatemala y por ende, cargadas con un eco de nostalgia por su tierra.

“Nosotros como seres indígenas rebasamos los colores del sol, la luna y todo. Es lo que nosotros promovemos y lo que nosotros hacemos. Nacen los colores y eso significa para nosotros: la tranquilidad, muchas veces la soledad”.

Y es que no sólo se trata de vendedores ofreciendo sus productos, sino de todo un intercambio cultural que enriquece en dos extremos: el primero donde los compradores conocen de la cultura guatemalteca y el segundo en el que los propios artesanos regresan a sus talleres conociendo un poco más de La Laguna.

Antes de despedirse, doña Ana abre una de las libretas tradicionales cosidas a mano. La primera página muestra el dibujo de una mujer y la leyenda “Ixoq Ajkem”, que en maya quiere decir “mujer tejedora”. Doña Ana agrega: “Hacemos lo que nace en nuestra mente”.