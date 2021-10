Autoridades se reúnen con ejidatarios por propuesta de mover punto de extracción del proyecto Agua Saludable

Más de 100 campesinos de La Goma, principalmente pero también algunos de León Guzmán, 21 de marzo y San Jacinto acudieron al salón ejidal de La Goma este miércoles para reunirse con autoridades y expresarles que no están en contra del proyecto de Agua Saludable Para La Laguna pero lo que piden que se analice seriamente su petición respecto al cambio de punto de extracción 6 kilómetros abajo de donde se tiene proyectado.

El dirigente nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras, el alcalde de Lerdo, Homero, Martínez Cabrera, y un representante de la Secretaría de Gobernación, Emeterio Carlón Acosta en representación del Gobierno Federal los atendieron. No estuvo presente en este encuentro el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, aunque los lugareños dijeron que el próximo viernes se espera otra reunión en la cual participaría también el director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo.

En esta reunión qué tuvieron las autoridades únicamente con los usuarios del módulo de ahí de La goma no se permitió el acceso ni acopladores ni a representantes de medios de comunicación.

En el exterior del salón ejidal los campesinos expresaban mucha molestia con respecto a la manera en que han sido tratados pues dicen que todos pasan por encima de ellos y no se les ha tomado en cuenta. Insistieron en que no se trata de un tema político y que tampoco están en contra del proyecto de agua saludable del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso varios de ellos manifestaron ser gente que tiene o ha tenido afinidad con la política de López Obrador.

"Únicamente lo que queremos es que se haga el punto de extracción más abajo porque ahí sí podríamos dar agua saludable pero también nos quedaría para nosotros porque de otro modo afectará no solo la flora y la fauna sino que además nuestros cultivos, todas las cosechas, que es de lo que nosotros vivimos y las estamos proponiendo que se haga 6 km abajo de esa manera si podríamos darles agua a todos nuestros hermanos de La Laguna", dijo la señora Natalia Hernández, de La Goma.

Por su parte la señora Elidia Valenzuela, de Villa León Guzmán, expuso que las autoridades locales de las villas y ejidos que dependen del módulo III San Jacinto-Jerusalem no han sido del todo claras y transparentes con los habitantes a los cuales representan pues asegura que existe una minuta donde claramente todos los campesinos de estos ejidos están pidiendo que se cambie el punto de extracción del proyecto de Agua Saludable o de lo contrario no se apoyaría. Lo anterior como una condición, no obstante dice Elidia que al parecer ya firmaron sus representantes sin que dicha condición se cumpla, lo que generó molestia.

Las obras del Proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL) no han podido arrancar, no siquiera las labores de limpieza o desmonte.