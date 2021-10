¿Britney Spears se burla con indirecta del libro de su hermana Jamie Lynn Spears?

El pasado 11 de octubre la cantante y actriz, Jamie Lynn Spears, mejor conocida por ser la hermana menor de Britney Spears, anunció el lanzamiento de sus memorias, las cuales llevarán por título "Things I Should Have Said" (Cosas que debería haber dicho), ante lo que la denominada princesa del pop habría reaccionado con una burla de manera indirecta en redes sociales.

La relación entre Britney y su hermana menor ha sido complicada desde que inició la tutela en la que la interprete de "Toxic" estuvo bajo el control de su padre, la cantante señaló que sintió falta de apoyo de su sistema de apoyo. Incluso, Britney aseguró que le molesto ver a Jamie Lynn cantando sus canciones durante un homenaje que le hicieron durante los Radio Disney Music Awards.

"No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando, lo que uso, hago o creo que he hecho durante los últimos 13 años. ¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado MIS CANCIONES para hacer remixes! Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente", dijo en Instagram Britney.

El libro de la que fue protagonista de Zoey 101 se publicará de manera oficial el 18 de enero de 2022, la actriz de 30 años dijo que:

"Me debo a mi misma, a mi yo más joven y a mis hijas ser un ejemplo que nunca debes editar tu verdad ni a ti mismo para complacer a nadie más. Sé que tengo mucho que aprender, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capitulo en estos 30 años, y espero que pueda ayudar a cualquiera que perdió su valor, perdió su voz, o está tratando de romper un ciclo no sano en su vida".

En el libro hablará sobre sus luchas personales como actriz infantil, madre adolescente y figura pública, además sobre el proceso que ha vivido desde que su hija sufrió un accidente en 2017.

Britney Spears se burla

La noticia de la publicación de libro de memorias de Jamie Lynn Spears llegó hasta los oídos de Britney Spears, quien se encuentra en medio de la lucha por terminar su tutela, y no dudó en burlarse de manera sutil en su Instagram.

"Pssss tengo grandes noticias... estoy pensando en lanzar un libro el siguiente año, pero estoy teniendo problemas para elegir un título, así que mis fans podrían ayudar!!!... Opciones: 1. Mierda, realmente no lo sé, 2. Realmente me importa lo que la gente piense. Ustedes que piensan chicos?"