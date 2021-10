Escases de chips reduce producción del iPhone 13 de Apple

El enemigo más notorio y en últimos meses más frecuente de la producción de hardware, la escasez de chips, ha vuelto a atacar. Esta vez, Apple ha sufrido por ello y, como resultado, está listo para recortar los objetivos de producción de este año para el iPhone.

De acuerdo con un reporte del portal especializado Bloomberg, la compañía está preparada para reducir el objetivo en 10 millones, reajustando el objetivo inicial de 90 millones de unidades a 80 millones.

Proveedores de Apple no pueden seguir el ritmo de la demanda

La compañía esperaba producir 90 millones de nuevos modelos de iPhone en los últimos tres meses del año, sin embargo, la firma ha señalado recientemente a los socios de fabricación que el total será menor porque Broadcom Inc. y Texas Instruments Inc. están luchando para entregar suficientes componentes, dijeron algunas personas, que pidieron no ser identificadas porque la situación es privada. El gigante tecnológico es uno de los compradores de chips más grandes del mundo y marca el ritmo anual de la cadena de suministro de productos electrónicos. Pero incluso con un fuerte poder adquisitivo, Apple está lidiando con las mismas interrupciones de suministro que han causado estragos en las industrias de todo el mundo.

Los principales fabricantes de chips han advertido que la demanda seguirá superando a la oferta durante el próximo año y posiblemente más allá.

Apple obtiene piezas de pantalla de Texas Instruments, mientras que Broadcom es su proveedor de componentes inalámbricos desde hace mucho tiempo. Un chip TI escaso para los últimos iPhone está relacionado con la alimentación de la pantalla OLED. Apple también enfrenta escasez de componentes de otros proveedores.

Los representantes de Apple y TI declinaron hacer comentarios. Broadcom no respondió a una solicitud de comentarios.

Acciones de Apple caen

Las acciones de Apple cayeron hasta un 1.6% a 139.27 dólares en las últimas operaciones después de que Bloomberg informara sobre la noticia. La acción subió un 6.6% este año hasta el cierre del martes. Broadcom y TI también cayeron en las operaciones fuera de horario.

La escasez ya ha afectado la capacidad de Apple para enviar nuevos modelos a los clientes. El iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max salieron a la venta en septiembre, pero los pedidos no se entregarán desde el sitio web de Apple hasta dentro de un mes. Y los nuevos dispositivos se enumeran como "actualmente no disponibles" para su recogida en varias de las tiendas minoristas de la empresa. Los socios transportistas de Apple también están experimentando retrasos en los envíos similares. ?Los pedidos actuales están programados para enviarse a mediados de noviembre, por lo que Apple aún podría entregar los nuevos iPhone a los consumidores a tiempo para la crucial temporada navideña.

Se espera que el trimestre de fin de año sea el mayor bombardeo de ventas de Apple hasta la fecha, generando alrededor de 120 mil millones de dólares en ingresos. Eso representaría un 7% más que el año anterior, y más dinero del que Apple ganó en todo un año hace una década.

Los problemas de Apple muestran que incluso el rey del mundo tecnológico no es inmune a la escasez global agravada por la pandemia. Además de enfrentarse a una escasa disponibilidad de iPhone, la compañía ha tenido problemas para producir lo suficiente del Apple Watch Series 7 y otros productos.