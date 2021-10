Bebeshita pierde su coche tras entregarle las llaves a un extraño

Después de su salida de Masterchef, Bebeshita perdió su coche. O al menos eso es lo que compartió en un video a través de sus redes sociales. El asunto ocurrió cuando fue a visitar a su amigo Feritalia, al llegar, le dio las llaves a una persona que estaba afuera de su casa y que ella pensó que era parte de su equipo, pero poco después se dio cuenta que su auto ya no estaba y que había sido sacado de la unidad. En entrevista , la influencer comentó.

"Yo también espero que sea broma (hecha por Fer), soy muy ingenua, confié en la gente, les di literal las llaves de mi coche a una persona pensando que era de su equipo, su chofer, o amigo o gente que trabaja con él. Me siento la más tonta del mundo".

Desde lo ocurrido, la joven dijo que no había movido nada legalmente porque no ha tenido tiempo, que su hermano la ha llevado a todos lados.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Bebeshita dany (@alexissoy)

"Realmente hablé con Fer que me dijo que él lo arreglaba, que él iba a poner la denuncia, pero hasta la fecha no me ha enseñado ni un papel. Yo estoy pensando que es una broma, pero no me dicen que la broma se terminó".

Bebeshita es una de las recientes expulsadas del programa de Azteca, Masterchef, y aunque ya salió de la competencia, comentó que la experiencia le fue de ayuda.

"Masterchef me ha ayudado mucho como a sacar una nueva etapa de Daniela, porque yo no sabía que podía cocinar tan bien, que podía tener esa paciencia, porque la cocina es de mucha paciencia, yo vivo mi vida a las prisas, corro de aquí para allá, sí aprendí mucho", comentó.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Bebeshita dany (@alexissoy)

Entre sus deseos a futuro están seguir con sus redes sociales y tal vez, en algún momento, tener su propio programa de televisión.

"A mí me encanta la tele, desde chiquita he soñado con tener mi propio programa, siento que mi personalidad es un poco Facundo en lo loca que estoy, quisiera tener un programa, obvio es un sueño que tengo y ya lo hago en Youtube".

El próximo mes sacará un nuevo tema musical y dice, es sobre un criminal del que se enamora.