Adele sorprende mostrando su nuevo sencillo por Instagram Live

Adele volvió a emocionar a sus fanáticos luego de aparecer en vivo en su cuenta de Instagram donde compartió otro fragmento de su próximo sencillo, Easy on me.

En esta ocasión, se pudo escuchar a la cantante británica interpretando este nuevo tema.

Además de esto, con una publicación en dicha red social dio a conocer la fecha en la que saldrá su siguiente álbum, el cual ha titulado con el número 30.

“A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades sobre mí. Me he desprendido de muchas capas, pero también me envolví en otras nuevas. Descubrí mentalidades, genuinamente útiles y sanas con las que salí adelante, y siento que por fin he encontrado mi camino de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida. Por eso, estoy lista para sacar finalmente este álbum”, se lee en su texto que además indica que su lanzamiento será el 19 de noviembre de este año.

