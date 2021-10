'¡Soy virgen de nuevo!'; Gaby Spanic hace fuertes confesiones en La casa de los famosos

Gaby Spanic habló sin censura sobre su vida amorosa en el reality show de Telemundo, "La casa de los famosos".

En una conversación con Manelyk, Verónica Montes y Cristina Eustace, la actriz venezolana confesó cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales.

"Dos años o más, ni me acuerdo", dijo la estrella de telenovelas como "La usurpadora". "¡Ya soy virgen de nuevo!", bromeó.

La actriz de 48 años añadió que no necesita estar activa sexualmente. "No soy así. Ya creo que soy frígida. No me muero ni me hace falta", comentó ante sus amigas.

Cuando le preguntaron cómo le gustan sus parejas, respondió sin titubear: "Enorme, espaldote, que yo me le cuelgue como chango. Me encanta un hombre altísimo, que me haga sentir la Mujer Araña y me trepe en las paredes".

Además, confesó que lo más difícil de participar en este reality ha sido estar separada de su hijo Gabriel de Jesús. La mamá soltera no puede tener comunicación con el adolescente mientras participa en el programa.

"Te extraño mucho, te amo mucho. Te extraño demasiado, te quiero abrazar", dijo llorando la actriz, cuando habló con su hijo de 13 años. "No llores mamá", le decían.