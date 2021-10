Brian Lozano y Andrés Ibargüen son baja 14 días para Santos Laguna

msanti

12:54 pm

juan manuel de santiago Urbina

Afición Santista. No se enojen ni se desesperen. No esperen mucho del Santos. No trae plantel. Irarragorri es el único y principal responsable del plantel corto del Santos. Parece a leguas que no le interesa el equipo, o lo tiene como CLUB LABORATORIO O EXPERIMENTAL. Solamente novatos o jugadores de medio pelo. Así ni a la liguilla se llega. Almada hace lo que puede y ya obtuvo un subcampeonato con los mismos. Pero Irarragorri quiere repetir lo mismo. Así cuando? No señores. Santos no trae nada. Solo ganas y eso no es suficiente.

