Licitación del paso a desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio muestra inconsistencias

Con un expediente incompleto y aún sin contar con la licencia de construcción expedida por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (Secope), lanzó el pasado 30 de septiembre la licitación abierta para la construcción del paso a desnivel 5 de Mayo de esta ciudad.

De acuerdo con la licitación CP-SECOPE-EST-DC-058-21 disponible en el sitio de www.comprasestatal.durango.gob.mx, se tiene como fecha para la recepción de las propuestas de las empresas constructoras interesadas en participar el 21 de octubre para definir un posible ganador el 1 de noviembre.

Dentro del documento público se establece como fecha de inicio de la obra el 17 de noviembre con un plazo máximo de ejecución de 288 días (casi 10 meses) con un costo de 45 millones de pesos.

Arturo Rodríguez de León, titular de Obras Públicas en el Municipio, informó que el pasado viernes 8 de octubre, se realizó una visita de sitio, también programada en dicha licitación, a la cual no fue invitado.

"Entiendo que ya se lanzó e incluso fue la visita de sitio el viernes pasado, no recibí oficio de invitación para acudir, pero me enteré pero oficialmente no me convocaron", comentó el titular de Obras Públicas.

Así mismo, Rodríguez de León detalló que al momento, la Secope no cuenta con las anuencias o permisos expedidos por parte de Ferrocarriles Mexicanos así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Hemos estado en contacto recientemente con Secope y todavía anoche (del lunes) recibí información vía correo electrónico para complementar datos del proyecto que hacían falta, todavía estamos revisándolos sin embargo sí puntualicé con el ingeniero Alfredo Alarcón que sí faltaba una parte que es la más importante que son las anuencias o permisos tanto de Ferromex como SCT, comentan que probablemente esta semana pudieran tener estos permisos pero obviamente hasta no tenernos lo puede darse por concluida la recepción del expediente por lo tanto todavía estamos en esperado de esas anuencias", explicó Rodríguez de León.

Hasta no realizar una revisión y determinar la factibilidad de la obra, se expedirá la licencia de construcción para llevar a cabo la obra, en el cruce de avenida 5 de Mayo y calle Unzueta.

El funcionario municipal, comentó que aún podrían presentarse observaciones con la documentación que aún no ha sido entregada por parte de la Secretaría de Comunicaciones, "sí porque apenas estamos recibiendo información complementaria que nos mandaron recientemente y estamos en proceso de revisión".

Como se informó, fue a fines del mes de agosto, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rafael Sarmiento, informó que de forma verbal ya se contaba con la autorización de la empresa Ferromex, lo que les permitiría lanzar la licitación en los siguientes 10 días, lo cual no se ha obtenido de forma oficial.

DETALLES

La obra se trata de un paso inferior de cuatro carriles, con 500 metros de longitud, la cual contará con un paso peatonal así como una ciclovía, sugerencias que se presentaron por parte de la alcaldesa Marina Vitela, debido a los riesgo a los que se exponen las personas que cruzan entre los vagones, cuando se queda detenido el tren por varios minutos, según informó en su momento el titular de Secope.

Proyectos

Detalles del proyecto:

* En junio, el gobernador José Rosas Aispuro anunció que la obra sería una realidad antes de que concluya este 2021.

* El mandatario anunció además, que en una primera etapa se invertirían 100 millones de pesos.

* La puesta de la obra, es tener una mayor conectividad y terminar con los problemas que se originan con el paso del tren en dicho punto de la ciudad.

* El municipio aún no ha otorgado la licencia.