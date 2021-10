Ministro detenido en Torreón no cometió falta grave: fiscal

Pues no es el único caso. Solo que está vez es alguien que no de quedó callado. Ojala de investigue y castigue a los corruptos

Buenos días. Si bien es cierto que Coahuila es uno de los estados más seguros, quizá eso se deba a lo arbitrario de las autoridades encargadas de prevención y procuración de justicia. Da gusto que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea la forma en que se procura justicia en Coahuila, y, que con ese conocimiento previo pueda atraer amparos y resolverlos conforme a lo expuesto por los quejosos, aplicando las reglas de la experiencia a modo de hechos notorios. Aclarar que en el concepto exacto, y actual, ese funcionario no es magistrado; es superior de los jueces y magistrados federales; su puesto puede ser casi comparado a presidente de la república. Ya solo felicitar al Ministro porque si se ha identificado al ser abordado por el policía, no habría llegado a

la Colón detenido, pero es evidente que al darse cuenta de a quién estaban encarcelando lo dejaron libre de inmediato y por cierto que se publicó en otro diario el oficio en donde liberan el vehículo en esos mismos momentos de decretar la inmediata libertad y eso no sucede nunca, o buenos, sí, pero solo en este caso, pues normalmente se tardan hasta 15 días en devolverlos que porque falta el reporte de no robo a que llegue de Saltillo, y que lo otro y que etc., etc.

primeramente no es magistrado es ministro para que se de cuenta el ministro las verdaderas ratas de la fiscalia de coahuila y los elementos de vialidad prepotentes injuriosos no debe de quedarse asi debe de haber sanciones a estos funcionarios estatals y municipales de tanta violacion a los derechos humanos y garantias el fiscal marques quedo como un verdadero ratero retractandose de esta situacion y de lo que le cobraron por salir del bote en donde tenian a un defensor de garantias ministro de la corte que verguenza de estas autoridades estatales

Por cierto, un dato curioso acerca del asunto es que: el lugar donde detuvieron al señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es alrededor de la misma cuadra donde se encuentra el despacho particular del Fiscal General de Coahuila; pero, me queda claro que fue una casualidad simplemente porque: 1.- Nadie quiere meterse con una persona que no tiene cola que le pisen, y menos del calibre de un Ministro de la Corte . 2.- Porque la verdad sea dicha, el Fiscal de Coahuila es una gran persona, está jurídicamente preparado, además de que generalmente tiene un claro sentido de la ubicación y bastante sensibilidad como para echarse esa bronca. Pd.- Y sí, si hay ratas en Fiscalía Coahuila, pero debemos combatirlas jurídicamente para que proceda sanción.

Conducir en estado de ebriedad no es falta grave?!?!?!? Con razón la gente nomas no aprende!!

si no respetan a un magistrado, que se espera a la sociedad... haber magistrado, haga una ley que ya quite esas formas de robar al pueblo

Es lo usual que hacen los agentes de vialidad, te inventan una infracción y de ahí no te sueltan, venías con exceso de velocidad, venías zigzagueando, y pues son más de doce mil pesos desde grúa, infracciones de los cuales alrededor de la mitad, seis mil pesos o más se le entregan al ministerio público, de lo cual no extienden recibo y pues eso es una mina en donde todos ganan, si a eso se le puede llamar ganar, ojalá nuestras autoridades tomen cartas en el asunto y metan en cintura a estos arbitrarios agentes de vialidad.

luisitolf

Hoy, 1:51 pm

publicado por: luis alberto lozornio fernandez

Debido a que no era un caso grave, es decir, el ministro no participó en ningún accidente, no hubo lesionados, solo la conducción en estado inconveniente, se determinó dejarlo en libertad tras el pago de la multa correspondiente, puntualizó el titular de la Fiscalía General del Estado. Palabras del fiscal para imprimir y enmicar por si me llegan a detener mientras no choque o lesione a alguien se puede manejar en estado de ebriedad y no es grave

