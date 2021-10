Casa Faya de Gómez Palacio aún sin presupuesto

Por tercer año consecutivo, Casa Faya podría quedar fuera del presupuesto anual de la dirección de Cultura Municipal al encontrarse bajo investigación federal por supuesta inversión que no se aplicó.

El inmueble que desde el 2014 es propiedad del municipio y que se convertiría en un museo de historia, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), tras presentarse una denuncia por parte de la actual Administración Municipal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la supuesta aplicación de 20 millones de pesos para su rescate y rehabilitación

Ernesto Rivera, titular de la dirección de Cultura informó que solo cuenta con un par de días para definir si el inmueble será o no incluido en su presupuesto para realizar algunas mejoras.

Y es que cuenta como plazo máximo el 21 de octubre para presentar su proyecto de presupuesto.

Desde el inicio de la actual Administración, no ha podido ser incluido debido al proceso que se sigue por parte de la FGR, que atrajo el caso según informó la Contraloría Municipal.

Rivera informó que se encuentran a la espera de la visita de más peritos especializados, para determinar qué se puede hacer en el inmueble para evitar que su deterioro sea mayor.

"Vinieron hace como tres meses unos peritos de la ciudad de México y dijeron que iban a necesitar traer tres especialistas más, pero no han regresado. Estoy a punto de hacer el presupuesto entregarlo a finales de octubre y necesito y si me la van a entregar para hacer el presupuesto o no", comentó el titular de Cultura en Gómez Palacio.

Pero al quedarse fuera del presupuesto, se podría solicitar el apoyo de un tercero para dar atención al inmueble. "Podríamos buscar la manera que la entreguen, yo estoy hablando de buscar apoyos por medio de terceras personas. Con la federación lo veo complicado dado que el programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAIC) que es de donde se descargó el recurso, ahí es donde no se cumplió con la comprobación, hubo una comprobación falsa, entonces no creo que nos vayan a dar dinero por ese medio".

Entonces, el funcionario propone que sea la ciudadanía quien brinde su apoyo. "Es más viable, pedir el apoyo a la ciudadana para que en vez de comprar las piezas a exhibir, si las pudieran donar, y nosotros absorber el mantenimiento y obviamente no sería el proyecto garante que estaríamos contemplando". El funcionario insistió que es necesario contar con el nuevo peritaje por parte de los especialistas para determinar qué sí se puede hacer.

"Yo tengo un peritaje otorgado por Oras Públicas, dice que está en condiciones de inhabilitabilidad, no todo, hay una parte que es riesgosa", comentó Rivera.

Así mismo, dijo que más que dar seguimiento al caso, espera que de heredarse a la siguiente Administración Municipal, espera que le dé seguimiento al proyecto de crear un Museo histórico.

"Porque es algo que la ciudadanía necesita, un museo digno aparte. Actualmente tenemos como tal abierto al público, dos (museos), uno es el recinto revolucionario y el ubicado al interior de la Casa de la Cultura", comentó el titular, quien lamentó que dicho proyecto se mantenga solo en el tintero.

20 MILLONES de pesos, son los que presuntamente se invirtieron en el proyecto del museo Casa Faya