Santos Laguna se enfocan en jugar mejor este sábado ante los Tuzos

Rumbo al partido del próximo sábado, la exigencia aumenta en el campamento de los Guerreros, quienes siguen preparando a conciencia su compromiso frente a los Tuzos del Pachuca.

El equipo albiverde sostuvo ayer un entrenamiento matutino en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, donde Guillermo Almada explora las opciones a utilizar en contra de los Tuzos, ante quienes buscará Santos su segunda victoria en fila. Para esta mañana, los Guerreros tienen programado un nuevo entrenamiento, en horario vespertino, todavía sin poder contar con sus jugadores que se encuentran atendiendo las convocatorias de sus respectivas selecciones nacionales, durante la fecha FIFA.

IMPORTA GANAR

El defensor Matheus Dória atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa, en la que aceptó entre sonrisas que haber ganado frente al Mazatlán FC antes de la pausa, permitió al equipo lagunero tomar confianza, más allá de si se jugó bien o no: "Si podemos ganar todos los demás partidos hasta la final, aunque sea jugando feo, yo estoy feliz (risas). Logramos ganar el partido anterior, respirar, planear mejor el siguiente compromiso y recuperarnos durante esta pausa. Ahora podemos enfocarnos en jugar mejor, en recuperar ese volumen de juego que nos permitió llegar hasta la final en el torneo anterior, para eso venimos cada día a entrenar dos o tres horas y prepararnos para ganar", afirmó.

Matheus considera que la pausa en el torneo ha resultado benéfica para el plantel, que tiene por delante partidos muy interesantes: "La verdad es que nos encontramos súper bien, este tiempo de fecha FIFA nos ha permitido corregir nuestros errores y a quienes andaban bajos en lo físico, ya se pudieron nivelar, nos sirvió muchísimo. Ahora nos enfocamos en Pachuca, es un partido importante porque estamos muy parejos en puntos y nos puede servir para tomar camino a la liguilla, luego vamos contra el súper líder y es una buena oportunidad para demostrar de lo qué somos capaces. Nos van a servir muchísimo y necesitamos ganar", señaló.

"Los puntos de la primera jornada valen lo mismo que los puntos de la última, así que es importante sumar. Siempre se habla de la parte final del torneo, pero todas son importantes, nosotros no empezamos tan bien y ahora debemos recuperar esos puntos, encarar cada partido como una final, dejar un poco más adentro de la cancha, disminuir las equivocaciones, eso es ahora más importante", recalcó el amazónico.

CIERRE DE TORNEO

Rumbo al último tercio del torneo regular, Dória es consciente de que un buen cierre le dará a Santos mayores oportunidades de trascender: "Lo primero es que todos estemos bien físicamente, porque en este mes hay muchos partidos cerca, dos o tres días de descanso y viaje, va a ser duro y va a contar mucho el estar fuertes y enfocados, porque los puntos que vienen son los importantes para meterse en la liguilla y entrar con confianza", apuntó.

Cuestionado sobre la convocatoria que tuvo Ayrton Preciado a su selección nacional y el riesgo que implica al ser proclive a una nueva lesión, el brasileño comentó: "A mí no me sorprende su convocatoria, porque él es un crack, así lo consideran en su país, fue el mejor jugador de la selección de Ecuador en la Copa América, lo ha demostrado. En cuanto a la lesión, no me corresponde a mí hacer un diagnóstico, es cosa del cuerpo médico y que se pongan de acuerdo ellos, pero por Ayrton me alegro de que haya tenido esa bonita oportunidad de defender la camiseta de su país, ahora que estén en contacto los médicos y le den la carga física necesaria, ojalá regrese a ayudar al equipo".

10 PARTIDOS ha jugado Matheus Dória en el Apertura 2021; el brasileño ha marcado un gol.