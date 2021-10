Kany García da luz a quienes han vivido violencia con 'DPM'

Para Kany García, hacer una canción como "DPM (De pxta madre)" era una necesidad de arrojar luz a todas aquellas personas que han vivido violencia y tristeza dentro de sus hogares.

"El título es tan fuerte como el tipo de relaciones donde a veces nos tratan tan mal, como basura; es como una bofetada en la cara para captar la atención de la gente y hablar de algo que para mí es tan importante abordar: salir de una relación donde no estamos siendo bien valoradas", dijo la cantautora.

Kany explica que la inspiración para esta canción es el resultado de escuchar historias de amigas y conocidos que han salido de relaciones de pareja y de amistad dañinas y, el verlas dejar todo eso atrás, haciéndose a la vez más fuertes, es algo que la instó a escribir.

El video de "DPM (De pxta madre)" tiene un significado especial para Kany, pues su madre Sheila de Jesús formó parte de él, ya que la canción también es para aquellos que están cerrando una etapa en su vida después de un duelo, como lo fue para su mamá.

"Cuando murió su compañero de vida, que era mi papá (Antonio García) la vi con una tristeza profunda y, de repente, volvió a sonreír y a ser feliz de nuevo, porque la felicidad no debe recaer en una persona que nos acompaña; además me di el gusto de que la protagonista fuera una persona de la tercera edad, porque esas mujeres son las que más sufrieron el silencio, a las que más les dijeron: 'no se pueden quejar' y que más tuvieron que aguantar todo tipo de relaciones abusivas, y que a esa edad tengan la valentía de tirar una puerta, pues ¡woow!".

Para la ganadora de Grammys, el sencillo, ya disponible en YouTube, es sólo la muestra de lo que tiene planeado para su siguiente producción.

"Es un disco que enaltece el tipo de relaciones que merecemos, el tipo de actitud que nos conviene sacar de nosotros", dijo de su álbum, que saldrá en el primer semestre de 2022.