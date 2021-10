¿Qué pasó?; Mariana Ochoa y Érika Zaba disuelven su sociedad empresarial

Durante el pasado mes de julio, la exitosa agrupación de los años noventa, OV7, protagonizó uno de los mayores escándalos en su historia, debido a que sus integrantes Ari Borovoy, Kalimba Marichal, Érika Zaba y M’balia Marichal se enfrascaron en un pleito mediático con sus compañeros Óscar Schwebel, Lidia Ávila y Mariana Ochoa por la gira de los 30 años de la fundación de la banda, que estaba planeada para comenzar a principios de 2020, pero que se vio frustrada por la llegada del COVID-19.

Semanas después de que cada uno de los bandos diera su postura ante los medios de comunicación, los siete cantantes comenzaron a ceder en sus diferencias para darle la vuelta al distanciamiento que vivieron en los últimos meses y que, según ellos, ha sido uno de los más fuertes en el tiempo que llevan juntos como agrupación.

En medio de este conflicto, Mariana Ochoa y Érika Zaba sorprendieron a sus miles de seguidores al dar a conocer que tomaron la decisión de poner fin a la sociedad empresarial que tenían en "Disfraces de Peli", negocio que Mariana fundó en 2010 con su hermano Octavio y al que Érika se sumó en 2012.

La noticia fue compartida a través de un Instagram Live que ambas realizaron en sus cuentas personales. "Bueno, ‘La Güera’, ahora que abrió ‘Hi Darling’, empezó a sentirse muy estresada, demasiado estresada y venía ya la época de Disfraces de Peli, donde la verdad siempre le hemos puesto todo el tiempo a veces ni dormíamos, acomodamos tiendas, unas talachas", comenzó explicando Mariana haciendo referencia a que en octubre es cuando más trabajo tienen en este negocio debido a la época de fiestas de disfraces que hay por el Día de Muertos y Halloween.

"En esta ocasión le dije a Mariana: ‘Yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces’, porque me siento frustrada de no poder ayudar como quisiera porque estoy con Hi Darling a tope", comentó Zaba sobre la tienda de ropa para mujeres que acaba de abrir hace menos de medio año.

Sobre eso, Mariana le dijo a Érika y a los usuarios que seguían la transmisión en vivo que entendía que había ciclos para todo y que hoy por hoy ‘Hi Darling’ necesitaba toda la atención de Érika. Según lo que ellas mismas contaron acerca de la historia de "Disfraces de peli", "La Güera", como le dicen de cariño a Zaba, entró al negocio cuando sólo eran dos tiendas ubicadas en Polanco y Pedregal, luego crecieron a cuatro porque abrieron Miramontes y Satélite para llegar hasta 12 sucursales de "Disfraces de Peli" en la Ciudad de México, incluso, Érika hizo la acotación de que en su mejor época llegaron a tener 18 tiendas, ya que durante la temporada alta que es en octubre, abrían 6 sucursales temporales.

Para concluir con el tema de su separación laboral, Érika le agradeció a Mariana y a su hermano Octavio Ochoa por la oportunidad que le dieron de sumarse a este negocio hace casi diez años: "Gracias por lo que me dieron, ahora estaré echando porras desde mi casa", a lo que Mariana reveló que le había dado una membresía de por vida a Érika para que tuviera disfraces gratis cuando los necesitara.