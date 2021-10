'¿Qué le pasó en la cara?'; Victoria Beckham sorprende con aspecto de sus labios

Muy glamorosa como es su costumbre, Victoria Beckham acudió al set de "Good Morning America" para promocionar algunos de sus nuevos productos cosméticos, como el rubor Cheeky Posh. Aunque parezca extraño que la exSpice Girl se presente ante los medios de comunicación, es entendible que ahora utilice nuevas estrategias de promoción, luego de las fuertes pérdidas millonarias que ha sufrido su marca de ropa.

Is there Spice Girls reunion tour in the future? @victoriabeckham's answer will make definitely make you laugh! pic.twitter.com/ZaD7m6AYaf