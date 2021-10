Will Poulter interpretará a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Finalmente es Will Poulter, conocido por su participación en Maze Runner, quien dará vida al personaje, se espera que la producción inicie en noviembre.

Fue el mismo James Gunn, director de la franquicia quien confirmó al actor a través de su cuenta de Twitter.

"Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que ... um ... Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas.#AdamWarlock#GotGVol3"

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E