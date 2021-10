Shannen Doherty muestra en fotos su dura lucha contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty sigue en pie de lucha contra el cáncer, y en medio de esta batalla, compartió con sus seguidores en Instagram cómo ha sido este difícil camino, aprovechando el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.

La figura en "Beverly Hills, 90210" y "Charmed" posteó un par de fotografías en las que muestra cómo es encarar esta enfermedad que le diagnosticaron en 2015 y que el año pasado la catalogaron en categoría IV, la más seria, que normalmente significa que se ha extendido a otras partes del cuerpo.

En las instantáneas, Doherty aparece sin cabello y deteniendo con papel de baño en la nariz una hemorragia; el objetivo de sus posteos es alentar a las mujeres a que se autoexploren y que se realicen mastografías.

"Mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer. Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que pueda estar frente a usted", se lee.

La actriz confiesa que a pesar de lo complicado y doloroso de su lucha contra el cáncer, ha tratado de encontrar la esperanza y de verle el lado positivo, como cuando se puso una graciosa pijama que le regalaron a pesar de lo mal que se sentía.

"En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguno de ustedes experimentó esto. Yo también estaba más que cansada. Me animé poniéndome un pijama divertida que me dio mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? ¡¡Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en ese ridículo, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible".

Una larga batalla

"Mi cáncer está de vuelta y por eso estoy aquí", dijo a la cadena ABC en 2020: "Creo que no lo he procesado".

El nuevo diagnóstico llegó meses después de la muerte de Luke Perry, su coestrella en la novela juvenil que se emitió en toda América Latina ("Beverly Hills, sueños de juventud" y "Clase de Beverly Hills") y España ("Sensación de vivir").

La serie, que se estrenó en 1990 y duró 10 temporadas, siguió las aventuras y romances de un grupo de adolescentes en la muy acomodada ciudad de Beverly Hills.

Doherty, que interpretaba a Brenda Walsh, dejó el show en 1994 después de cuatro temporadas tras encontronazos con los guionistas.

La intérprete regresó a la pantalla chica en 1998 con "Charmed", y ha vuelto a interpretar el papel de Walsh en series derivadas del show original.

Doherty dijo que mantuvo en silencio su recaída mientras filmaba el reencuentro de "90210" en 2019 para honrar a Perry, y mostrar a otros pacientes de cáncer que "nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico -todavía tenemos cosas por hacer".

La primera información sobre su enfermedad se conoció en 2015 cuando demandó a su representante, alegando que su tratamiento se retrasó porque no pudo renovar su póliza de seguro.

A través de redes sociales documentó su batalla contra la enfermedad, publicando fotos de sus escaneos en el hospital. Entró en remisión hace tres años.

Esta vez la enfermedad llegó a la categoría IV, la más seria, que normalmente significa que se ha extendido a otras partes del cuerpo.