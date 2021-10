Jimin de BTS cumple 26 años y así lo festeja el ARMY alrededor del mundo

Los fans de la “boy band”, que se hacen llamar ARMY, han hecho tendencia el nombre del famoso cumpleañero con los hashtags #HappyJiminDay, #OurAngelJimin, #HappyBirthdayJimin, entre otros.

Estos mensajes los acompañan junto con una fotografía del cantante y alguna canción, con el fin de poder celebrar a la estrella surcoreana.

El primero de los integrantes que felicitó al vocalista y bailarín fue Jin, quien le envió un mensaje a través de la plataforma WEVERSE en donde se puede leer “Feliz cumpleaños”.

Y a pesar de ser un mensaje sencillo, fue uno emotivo para Jin porque la felicitación estaba acompañada por una foto.

“Jin tiene la costumbre de felicitar primero a los integrantes que cumplen años, ya que él es mayor que todos los que integran BTS”, escribió.

En Seúl hay varias pantallas con videos del cantante de 'Filter', también pancartas y banners. Algunos cafés decoraron sus instalaciones sólo con fotos y pósters de Jimin. También se puede ver a 'baby mochi' en Ucrania, Times Square de Nueva York, Japón, Tailandia, Indonesia y muchos países más.

Happy birthday Jimin @BTS_twt from #Ukraine #JIMIN #jiminbirthday #jiminbirthdayproject #JIMINDAY #JIMINTOBER #JIMINFEST2021 we love you with all our heart pic.twitter.com/lzSQOZOqMp