¿Little Mix dejó de seguir a Jesy Nelson?; la critican por hacer 'Blackfishing'

La cantante Jesy Nelson, ha dejado claro desde su partida de Little Mix en diciembre del 2020, que su experiencia con el grupo no fue del todo buena, situación que le afectó en su salud mental por las comparaciones con sus compañeras y criticas a su aspecto, pero este año retomó su carrera como solista, algo que varios ha gustado, pero que también ha generado controversias.

Tal parece que la relación de Nelson y las integrantes de Little Mix no quedó en buenos términos, ya que los fanáticos señalaron durante el fin de semana que Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thirlwall dejaron de seguir a Jesy en Instagram. Aunque hasta el momento nadie se ha pronunciado al respecto.

Recientemente Jesy reveló para la revista UK Glamour que no ha tenido contacto con sus excompañeras:

"No he hablado con las chicas, Es extraño, porque hemos sido tan unidas como hermanas durante muchos años, juntas a todas horas del día durante semanas, compartimos camas, reímos, lloramos. Estabamos juntas las 24 horas, los siete días de la semana y después nada".

Este año Little Mix celebra su decimo aniversario con el lannzamiento de Between Us.

Acusaciones de Blackfshing'

El lanzamiento de Jesy Nelson ha tenido gran éxito en las listas de popularidad con el tema "Boys" junto a Nicki Minaj . Sin embargo, ha venido acompañado de criticas por hacer "blackfishing", cuando alguien altera su apariencia para parecer negro.

Al respecto, la cantante señaló que: "Soy muy consciente de que soy una mujer británica blanca. Nuca dije que no lo fuera. Me encanta la cultura negra. Amo la música negra. Eso es todo lo que sé, es con lo que crecí. Me tomo muy en serio esos comentarios. Nunca haría nada intencionalmente para parecer racialmente ambiguo, al principio me sorprendió que el termino estuviera dirigido a mi", dijo para Vulture.

