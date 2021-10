mabesa

Hoy, 3:34 pm

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Ejidatarios dispuestos a detener el proyecto. Se dijo tener la anuencia de todas las comunidades ahora es “ casi todas”; en tiempos no lejanos los proyectos se hacían, aunque sólo empezados, la autoridad era dura y pocas veces los afectados se podían amparar o lo perdían Ahora, Se han frenado algunas obras de gran proporción, han conseguido desviar el tren Mayo y cancelar alguna estación porque no se permitió su construcción en esas áreas. El sexenio termina en septiembre de 2024 (en caso de que no lo frenen con la revocación en 2022). Cada sexenio tiene sus asegunes de invertir en los estados, detener el proyecto en la Laguna corre riesgos de no realizarse y dejar transcurrir otros 50 años. Desde 1972 se "intenta" corregir.

