Gritos a Oribe Peralta se roban la atención del partido entre Chivas y León 

El cuatro veces campeón de Liga MX y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Oribe Peralta, continúa dando su vida dentro de las canchas de futbol a sus 37 años.

Actualmente jugando para Chivas, el delantero se ha vuelto el hombre de la experiencia para el vestidor del Rebaño, y su presencia en la cancha sigue llamando la atención.

En esta ocasión, la forma en la que sus compañeros de equipo lo llaman en el campo se volvió viral en las redes sociales.

“Tócala, viejito”, se logra escuchar durante la transmisión del pasado duelo amistoso entre el Guadalajara y León, donde su excompañero en Club Santos Laguna, Oswaldo Sánchez, destacó la importancia de tener a Peralta en el equipo.

“Respetan a Oribe, ¿no?, a sus canas, a su trayectoria… es un tipo que por ahí no ha sido tan constante en las alineaciones de Chivas pero lo que sí es importante es en el vestidor, porque es un gran orientador para los chicos, aunque algunos lo le hacen caso luego, ¿no?”.

El comentario final de Sánchez, haría alusión a lo declarado por Oribe sobre el otro jugador lagunero, Eduardo “Chofis” López, con quien dijo haber hablado antes de su salida del Guadalajara, donde formó parte de varias indisciplinas que le valieron su traspaso a la Major League Soccer con el San José Earthquakes.

“Hablé con Chofis y le dije ‘Sabes qué wey, no hay en México un jugador con tu talento, que vea el futbol como tu lo ves, pero si tu te rodeas de personas que no son buenas y no te esfuerzas por ti, pues desgraciadamente te va a pasar lo que pasó’”, dijo Oribe Peralta en una pasada entrevista para TUDN.