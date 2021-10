Las cosas por limpiar, la emotiva serie de Netflix inspirada en una historia real

A unos días de su llegada a la plataforma de streaming, logró colocarse dentro del top 10 de las producciones más vistas. Casi dos semanas después continúa en ese puesto, un logro pocas veces visto, Pero, ¿a qué se debe su éxito?.

La serie se ha ganado el corazón de su público por tocar temas que se viven día con día en la sociedad, tales como la violencia intrafamiliar, de género y las dificultades que pasa una madre soltera para salir adelante.

La actriz Margaret Qualley, hija de la famosa supermodelo y actriz estadounidense Andie MacDowell, interpreta en la historia al personaje de “Alex Russell”, una mujer de 25 años que logró terminar una relación peligrosa con su novio abusivo. Con menos de 20 dólares en sus bolsillos, la joven tiene que trabajar como empleada doméstica para mantenerse a sí misma y a su pequeña hija Maddy.

Como era de esperar, su situación no es nada sencilla. No sólo tiene problemas para encontrar empleo, también debe lidiar con los prejuicios de las personas que la rodean.

Sin embargo, muchos desconocen que “Las cosas por limpiar” está inspirada en una historia real sobre la vida de la escritora Stephanie Land, de su libro Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, (Criada: trabajo duro, poco pago) el cual fue uno de los más vendidos en 2019, según el New York Times.

A photo from the true story that inspired #MAIDNetflix ! Halloween 2008 in Port Townsend, WA. Story is grumpy that I temporarily took their popcorn away for the photo. I can still hear their chirpy voice saying “Op-Corn?” pic.twitter.com/CcqASo0bXH