Teléfono HONOR 50 llega a México y podrá operarse con servicios de Google y Android

La compañía HONOR confirmó este lunes que su serie HONOR 50 llegará a México próximamente, al igual que otros países de América Latina.

No obstante, lo más interesante del anuncio, es que este nuevo dispositivo integrará las apps de Google y además de tener "acceso sin restricciones a la Play Store", de esta forma los dispositivos de la compañía ya no cuentan con la restricción marcada por los Estados Unidos en cuanto a la integración de los servicios de Google, ya que no forman parte de la firma Huawei.

Esto vuelve al dispositivo completamente compatible con todas las aplicaciones, juegos y servicios que los usuarios de Android ya conocen. De igual forma, la compañía señaló a través de un comunicado, que "todos los productos futuros de HONOR en las categorías de smartphones y tablets, contarán con los Google Mobile Services sin restricción alguna".

Características

De acuerdo con HONOR, la serie 50, cuenta con diversas características como la cámara de 108 megapixeles y su carga de 66W en el HONOR 50 SE, además de la inclusión de pantallas OLED, cámaras de 100 megapixeles y carga de 100W en los equipos HONOR 50 y HONOR 50 Pro.

Fecha de llegada

Cabe señalar que la compañía no señaló una fecha exacta de llegada a México de la serie HONOR 50, al igual que no ha mencionado cuáles serán los modelos que arrivarán al país, esto debido a que la familia del nuevo smartphone está compuesta por tres móviles: HONOR 50 SE, HONOR 50 y HONOR 50 Pro, enfocados en la gama media-alta con procesadores MediaTek Dimensity 900 y Qualcomm Snapdragon 778G.

Estrategia comercial

Con el próximo arribo de la llegada de esta familia de smartphones a México, HONOR dará un paso más en su estrategia de expansión global, pasando primero por España y Europa.

De igual forma, HONOR también se ha hecho de un lugar en China, ya que la compañía se ha ubicado en el tercer lugar del mercado por arriba de Xiaomi, de acuerdo con el más reciente reporte de la consultora Counterpoint.

Tras su independencia en noviembre de 2020, HONOR consiguió confirmar la cooperación con una serie de socios y proveedores. Hasta ahora ha logrado tener más de 30 partners y mil 100 cooperaciones estratégicas.

HONOR podría estar en problemas

Según el diario The Washington Post, la firma aún no se ha salvado por entero de las prohibiciones impuestas por Estados Unidos, ya que, los funcionarios de cuatro agencias federales votaron en septiembre pasado, para colocar a la empresa en la lista de entidades del Departamento de Comercio.

Aterrizar allí evitaría que HONOR trabajara con empresas estadounidenses. The Post informó que la votación fue uniforme por la mitad. Según los informes, los funcionarios del Pentágono y el Departamento de Energía estaban a favor de incluir a la compañía en la lista, mientras que sus contrapartes en el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado no.

Con el punto muerto, ahora depende de los políticos designados en esas agencias decidir qué hacer. Si no pueden tomar una decisión, el problema eventualmente podría llegar al escritorio del presidente Joe Biden.