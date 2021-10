Museo Casa Faya de Gómez Palacio, bajo investigación

El caso del Museo Casa Faya en Gómez Palacio, que no se concretó en los últimos años, se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la denuncia que presentó la actual administración de Marina Vitela en el 2020, pues en el proceso de entrega-recepción del 2019 se encontró que la obra no había terminado pese a la aplicación de 20 millones de pesos para su supuesto rescate y rehabilitación.

Anabel Rangel Rocha, contralora municipal de Gómez Palacio, explicó que la primera denuncia se presentó en 2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual a su vez la turnó a la FGR.

"Nosotros no estamos facultados para tipificar el delito, eso le corresponde al Ministerio Público, nosotros nada más presentamos los hechos y las comprobaciones a la mano. En la Fiscalía Anticorrupción en Durango consideraron que por ser un fondo federal iban a enviar la carpeta de investigación a la FGR… ya fue enviada, ya vinieron y nos solicitaron pruebas… ya fui yo también para ver en qué más podemos colaborar y voy a presentar más pruebas dentro de dos semanas", detalló la contralora.

Como se informó en su momento, en 2014, durante la Administración de José Miguel Campillo Carrete, el Ayuntamiento adquirió el inmueble para su rescate y rehabilitación.

Hasta 2017 la Casa Faya había tenido una inversión de 20 millones de pesos, de los cuales ocho millones se recibieron gracias al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) en 2016.

Posteriormente, se buscó este mismo apoyo por otros ocho millones de pesos en 2017 y por seis millones en 2018. En ambos casos el proyecto fue rechazado por irregularidades presentadas en el primer ejercicio.

De acuerdo con la contralora municipal, en el proceso de entrega-recepción se advirtió que habían solicitado un apoyo de aproximadamente 20 millones de pesos para instalar el museo y restaurar la casa, "pero nos encontramos con que la casa no está terminada ni de restaurar ni tampoco el funcionamiento como se debe, lo que motivó la denuncia", explicó.

Un perito especializado determinó que además en los trabajos que se realizaron al interior se utilizaron materiales no adecuados con dicho recurso. Además con los 20 millones no solo no se había avanzado, sino que no se había terminado la obra. El especialista estimó un avance global cercano al 35 por ciento.

EN BUSCA DE SU PRESERVACIÓN

Debido a que el caso podría prologarse y no concluir en la actual administración municipal, se buscará que un nuevo perito determine qué obras sí se pueden llevar a cabo para evitar que el deterioro del lugar continúe.

"Yo ya lo solicité por instrucción de la presienta. Vendrán varios peritos para valorar en qué condiciones está la casa y para que quede un especie de estatutos, porque a partir de ahí, si bien no podemos instalar el museo, sí por lo menos hacer algo, algunas reparaciones que le permitan a las casa no seguir deteriorándose y protegerla… por lo menos queremos hacer eso", anunció Rangel Rocha.

La contralora municipal negó que el inmueble sea utilizado como una bodega, como se denunció anteriormente. "De ninguna manera se está utilizando como bodega. Tanto la presidenta como yo somos personas que reconocemos el valor de la cultura en la vida de la sociedad y que reconocemos que la cultura le aporta al ser humano una forma de expresión, al igual que sabemos valorar los recintos históricos. De ninguna manera la utilizaríamos indebidamente porque si nosotros presentamos esas denuncias fue porque precisamente valoramos y reconocemos el valor que tienen estos edificios arquitectónicos", recalcó.