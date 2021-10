Inicia operativo de vigilancia especial en la carretera Torreón-Matamoros

Es por la seguridad de las personas? Entonces QUE PINTEN LAS LÍNEAS DIVISORIAS DE CARRILES FRENTE A VALLE ORIENTE y en todo lados donde ya no se ven y verdaderamente hacen falta. Y en estos operativos que no se escondan los tránsitos

santos

Hoy, 7:52 am

publicado por: Santos Moreno

Es un ROBO A DESPOBLADO, iba a Matamoros a 60 km, me detienen y me dice la RATA que iba a 76km. De regreso le baje a 50 km, me vuelven a detener y me dice el RATERO CON PATRULLA que venía a 88km.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0