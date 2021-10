Vecinos de la colonia César G. Meraz en Lerdo exigen que les regresen oficinas

Vecinos de la colonia César G. Meraz, en el municipio de Lerdo, piden al Gobierno del estado y a la fiscal general, Ruth Medina, avances en la denuncia que tienen contra la actual administración municipal porque funcionarios municipales se apropiaron, dicen, de oficinas que pertenecen a la Unión de Colonos, por fines políticos.

Las oficinas se ubican en la avenida Olimpo número 15, esquina con Nevado de Toluca; se trata de una propiedad de 30 por 25 metros, de la aseguran tener escrituras.

Iztaccíhuatl Gómez Narváez, presidenta de la Unión de Colonos, reconoció que en el mes de noviembre del año pasado se tenía que lanzar la convocatoria para hacer el cambio de la presidencia; no obstante, por la pandemia no pudo realizarse.

La Unión de Colonos tiene como fin realizar gestiones ante la presidencia municipal, por lo que no quieren que colonos que son funcionarios públicos del Ayuntamiento se apropien de la organización, como ha venido sucediendo.

El problema se arrastra desde el 27 de febrero del año en curso, cuando los servidores públicos del Municipio acudieron, dijo, mismos que son habitantes de la colonia y tomaron la caseta (las oficinas de la Unión de Colonos), violaron los candados, cambiaron chapas, quebraron vidrios y se metieron por la fuerza apropiándose de ellas.

"Pusimos la denuncia el 2 de marzo y hasta la fecha no nos han hecho caso en la Vicefiscalía; ya han venido dos veces los peritos y no los han dejado entrar y ya llevamos siete meses y no nos hacen caso", dijo Gómez Narváez.

Los vecinos dijeron que ya no han acudido a las oficinas para evitar actos de violencia, pues en una ocasión hubo golpes entre ambos bandos.

Los habitantes lo que piden es que les regresen la caseta. Con la presidenta iban una parte de los fundadores, quienes con sus propios recursos y esfuerzos construyeron esta propiedad o caseta; además, se quejaron del alcalde Homero Martínez Cabrera.

"Es el único presidente que nos ha atacado esta manera porque ningún presidente se había metido en nuestra asociación de colonos. Quiere tener a su gente o personas que no le exijan", dijo la presidenta.

Mencionaron que hay varias quejas, una de ellas es que únicamente una vez a la semana pasa el camión de la basura y otra es el estado de las calles, entre otras cosas que las personas que ocupan la caseta no denuncian.

Dijeron que la señora que encabeza este movimiento contrario a la Unión de Colonos por parte del Ayuntamiento es Marta Gallegos Vaquera, quien trabaja en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM); Javier Salazar, hijo de ella, quien trabaja en el Sapal en el área de Cortes; Madeleyne Salazar, también hija de Marta, quien labora en el área de Cobros de Sapal; y Daniel Salazar, director de Desarrollo Social.

Denunciaron a muchos líderes de la CNOP como quienes se han apropiado de las oficinas.

Dijeron tener las escrituras a nombre de la Unión de Colonos y que se hace un comodato cada vez que cambian de presidente. "En los estatutos se indica que no pueden ser juez y parte", insistieron.

Dijeron que la Unión de Colonos de la César G. Meraz es una asociación apolítica y que el presidente municipal que esté en turno debe serlo para todos.

La colonia tiene 45 años de vida, dijo el señor Enrique Castruita, quien tiene 42 años viviendo en esta colonia y mencionó que las autoridades municipales no tienen por que meterse en una organización independiente y autónoma. Consideró un abuso lo que han hecho las autoridades municipales a los colonos.

45 AÑOS tiene la colonia César G. Meraz, del municipio de Lerdo, explicaron sus habitantes.