Piden imparcialidad en manejo de parque

Buscarán una persona con suficientes credenciales e imparcial para que dirija o administre el Área Natural Protegida (ANP) del Cañón de Fernández, aseguró el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el estado de Durango, Alfredo Herrera Duenweg.

Respecto al nombramiento de Miguel Ángel Puente luego de la remoción de Osvaldo Donovan Martínez, el secretario estatal confirmó una vez más que se trata de un nombramiento provisional y que se buscará que el encargado cumpla con ciertas características, sobre todo se busca evitar que algún grupo o asociación se posicione del Cañón.

"La convocatoria que se lanzará será abierta al público precisamente para evitar que algún grupo pudiera posicionarse… se va a abrir para que puedan traer sus currículums personas que tengan las características, la calificación, cursos y todo lo necesario para que podamos escoger un buen director, pero además aquí nos vamos a ayudar y vamos a pedirle ayuda de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que en determinado momento ellos nos ayuden a hacer la selección", dijo el titular de la SRNyMA.

Respecto a si Donovan (quien participó en la creación del plan de manejo) no cumplía con esas características, el funcionario aseguró que "no es que no cumpliera con las características... aquí lo que se está buscando es evitar que haya suspicacias y que se piense que se favorece a uno o a otro grupo. En determinado momento llegaron ciertos rumores (que también hay que desestimar), pues él llegó a la secretaría y presentó su currículum, cumple con las características que en su momento pedíamos y ahora lo que se está buscando es subir el nivel, incluso sí en determinado momento el mismo Donovan o Miguel o alguna persona que trabaje en el Gobierno quisiera concursar para director, van a tener toda la libertad de hacerlo. Lo que buscamos es una persona que sea completamente imparcial, que esté en este puesto por las credenciales y que nos cumpla las especificaciones que pide la Conanp", dijo Herrera.

Al cuestionarle si las asociaciones de ambientalistas podrán participar, dijo que "pudieran estar ahí, pero cuando se abra la convocatoria, independientemente del lugar donde vengan para concursar, se pedirá la junta precisamente a la Conanp para que sea algo así como más externo. Desde luego nosotros también intervendremos en escoger a la persona que va a estar a cargo del Cañón, pero lo que se busca es encontrar el mejor perfil para que nos ayude a cuidar el Cañón de Fernández", concluyó.

