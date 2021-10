Gomita muestra moretones para exhibir a su papá por violencia doméstica

Esta noche a través de redes sociales, la influencer y comediante, Gomita, tomó sus redes sociales para exhibir a su padre tras golpearla.

"Amigos, acabo de pasar lo más cule... que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardando... mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá, traigo esto hinchado, la quijada me duele, me aventó los golpes en la cara, me jaló el pelo", dijo en un video entre lágrimas, el cual fue grabado el pasado 3 de septiembre.

Junto a su video, Gomita compartió una fotografía donde se ve un mechón de cabello en una silla, el cual presuntamente fue arrancado por su padre.

Los videos los compartió para romper el silencio sobre la violencia que ha vivido en casa durante varios años, anunciando a sus seguidores que su padre, Alfredo Ordaz Barajas ya cuenta con una orden de restricción.

"Se que he sido muy fuerte y todo lo calle, pero ya acabó este matrato", compartió.