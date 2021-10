Frida Sofía recuerda a su hermana fallecida a 40 días de su fallecimiento

Aunque Frida Sofía no se había pronunciado públicamente sobre la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma, fue a través de un emotivo mensaje de su madrastra Beatriz Pasquel, que la hija de Alejandra Guzmán expresó el dolor que le ocasionó lo ocurrido hace unas semanas.

Cuarenta días después de la muerte de Natasha, Beatriz compartió un emotivo mensaje dirigido a su hija, en el que expresa lo complicado que ha sido vivir con su ausencia y el vacío que dejó tras su partida.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Trix (@beatrizpasquel)

En las líneas que posteó en Instagram, la esposa de Pablo Moctezuma expresa que se siente afortunada por haber sido la madre de Natasha, una joven amorosa que fue una maestra para todos, y que hasta el final le dio amor a quien lo necesitó.

La madre de Natasha recuerda que a pesar de que durante meses estuvieron en el hospital, su hija no se amargaba, al contrario, se mostraba fuerte y con muchas ganas de vivir.

Pasquel lamentó que el tiempo no alcanzó para viajar todo lo que habían planeado, sin embargo, aseguró que su recuerdo nunca morirá.

"Han pasado 40 días desde que te fuiste y cada día se pone más difícil. Tenemos un vacío indescriptible, te extrañamos a cada instante. Todo nos recuerda a ti. Así te quiero recordar, riéndote, gozando, amando, compartiendo. Me siento afortunada y honrada de haber sido tu madre en esta vida. Fuiste el ser más noble y más bueno q haya existido. No había día que no hicieras un acto de amor con alguien que lo necesitara. Fuiste una gran maestra para todos, tu fortaleza no se la conozco a nadie, los meses que pasábamos en hospitales son suficiente para amargar a cualquiera, pero a ti no, cada vez salías con más fuerza y más ganas de vivir, teníamos tantos planes, tantos viajes que querías hacer, tantos amores por amar, tantos idiomas que te faltaron por conversar. Mi Chata divina te extraño con cada célula de mi cuerpo me cuesta trabajo respirar sabiendo que tú ya no respiras, que no estas a una llamada. No hay palabras para describir el vacío tan profundo que dejas en nuestra alma. Sentimos morir. Te extrañamos, te amamos. Eres tan especial tan amorosa tan dedicada eres tanto, tanto, mi vida que sólo me puedo imaginar cómo te dieron la bienvenida", se lee.

El mensaje fue acompañado de fotografías especiales de Natasha junto a su familia; en una de las instantáneas, en la que está en un hospital, aparece junto a Frida; aunque se desconocen los detalles del deceso de Natasha, se sabe que tenía problemas en los pulmones y padecía epilepsia.

Al mensaje de su madrastra Beatriz, Frida Sofía respondió con breves pero sentidas palabras: "La extraño mucho" y "Te amo Titi todos te amamos tan sososososososoo mucho".