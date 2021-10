Horacio Villalobos preocupa al aparecer desde quirófano

A pesar de lo alarmante que pudo ser la publicación en Instagram de Horacio Villalobos, donde se muestra en un quirófano, rodeado de doctores y asegurando que estaba a punto de ser operado, la realidad es que el conductor simplemente se sometió a un estudio de la columna, para atender su malestar en las vértebras lumbares que tiene años padeciendo.

"Hoy no fui a 'Venga la Alegría', porque me hicieron un tratamiento en la espalda, pero ya estoy en mi casa, descansando y mañana regreso a la televisión", señaló el también actor y productor a través de una llamada telefónica.

Entre los procedimientos que tenía que realizarse en esta visita al médico, se encontraba una resonancia magnética la cual requería que Horacio estuviera tranquilo y con tiempo, porque pueden tardar de 20 minutos a dos horas y si hay necesidad de repetir el estudio, por tener imágenes borrosas, el paciente debe estar disponible.

Con el mensaje, "Antes del momento de quirófano" y un video de él en bata, rodeado de doctores y en lo que parece ser un quirófano o una sala de revisión, fue como Horacio compartió su visita al médico; la cual preocupó a sus seguidores, porque el también actor aseguró que lo iban a operar y remató la frase:

"A ver qué tal salimos, wish me luck y si ya no me ven, gozenme".

De inmediato compañeros del gremio y sus seguidores reaccionaron ante esta situación, mandándole mensajes de apoyo y buenos deseos para esta intervención.

"Que todo sea para tu bien…", escribió Paty Chapoy, en las respuestas a la publicación.

"¡Mi Horacitu todo va a salir bien!, !!!Te quiero mucho!!!, ¡Disfruta la anestesia!", fue el mensaje de la actriz Claudia Silvia, quien colaboró con Villalobos en la época del programa Desde Gayola.

"La mejor recuperación", le deseó la chef Bety Vázquez, entre otros comentarios.