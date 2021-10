Por lesión y suspensión México sufre dos bajas ante El Salvador

La Selección Mexicana disputará su sexto partido del octagonal de la Concacaf el próximo miércoles ante su similar de El Salvador en una visita complicada al estadio Cuscatlán, en la que tendrá algunas bajas por lesión y también por suspensión.

Los futbolistas que presentan problemas físicos son Jorge Sánchez y Henry Martín, "Henry en los días previos a Canadá sintió una pesadez en su pierna derecha, entonces a partir de ahí hizo trabajo diferenciado. Obviamente se le hicieron estudios y no presenta ninguna gravedad, pero la realidad es que nosotros no queremos exponer a un futbolista a una lesión importante porque él no se manifiesta el 100%", declaró el estratega argentino. En cuanto a Jorge Sánchez, "Está descartado del partido con El Salvador y de confirmarse esto no va a hacer el viaje".

Por otra parte, César Montes es otro de los futbolistas del Tricolor que no hará el viaje al siguiente partido de la eliminatoria de la Concacaf debido a la acumulación de tarjetas, "César tuvo su segunda amarilla que no puede jugar y no va a hacer el viaje", comentó el técnico nacional al término del partido ante Honduras.

La Selección Mexicana se encuentra en la primera posición de la clasificación de la Concacaf con once unidades, por lo que buscará mantenerse en la cima el próximo miércoles cuando visite a El Salvador en la sexta jornada de la eliminatoria.