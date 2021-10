Tom Cruise luce ‘irreconocible’ en última aparición con su rostro hinchado

La más reciente aparición pública de Tom Cruise ha dejado impactados a propios y extraños, pues su rostro tiene una apariencia hinchada que aseguran hace lucir al actor “irreconocible”.

Esto después de que fuera captado el sábado 9 de octubre en el estadio Oracle Park disfrutando del partido de los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles en compañía de su hijo, Connor Cruise, de 26 años.

Los videos de los fanáticos y las pantallas de video del estadio mostraron a Tom sonriendo de oreja a oreja mientras miraba el juego y charlaba con algunos fans, incluso con el también actor Danny Glover.

Pese a sus intentos por mantener un perfil bajo, Tom no pudo pasar desapercibido por los asistentes del partido de béisbol, quienes compartieron las imágenes del histrión de 59 años a redes sociales, lo que pronto dio de qué hablar por su reciente aspecto.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

“No puedo creer su cara hinchada. No lo podía reconocer”, “Vamos gente, denle un respiro… tiene 60 años”, “Qué le pasó a su rostro?”, “Se ve con un rostro muy hinchado”, son algunos de los comentarios que ha recibido Tom Cruise por la nueva apariencia de su cara.

Tom Cruise that was stung by a bee — GO DAWGS GO BRAVES (@BucNastyLives) October 11, 2021

I know I shouldn't comment on a gentleman's looks, but what happened to Tom Cruise's face? I thought Scientology held the cure for everything including aging. ⚾️ pic.twitter.com/TujWDLgyB7 — Christa Mariner (@MarinerChrista) October 10, 2021