Energías limpias, en riesgo

Los inversionistas de energía limpia que tienen proyectos en Coahuila se mantienen a la expectativa de lo que ocurra con la nueva iniciativa de reforma eléctrica del Gobierno federal.

Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía en el Gobierno de Coahuila, dijo que el estado se mantiene en contacto con los proyectos que se tienen para el impulso a las energías renovables, mismos que están en proceso, en trámites de permisos y demás.

"Es un hecho que los 10 proyectos que tenemos, todos están esperando a ver qué ocurre con esta última, esta tercera solicitud de reforma, de cambio", expuso.

Recordó que es la tercera vez que se plantea una reforma eléctrica, con la finalidad de dar marcha atrás a lo que ya se venía haciendo. Consideró que es muy evidente el regreso que se busca, en el Gobierno federal, a una política de hace 30 años en cuanto al manejo de los sistemas de energía, lo que resulta preocupante para el sector empresarial y los estados, como Coahuila, que son importantes en términos de energía.

"Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene la capacidad para la administración y el manejo de todas las fuentes de energía, ellos tienen la generación de parte de ellos, pero todas las fuentes no tienen la capacidad de manejarlo", comentó.

El funcionario estatal señaló que el país no está exento de que pueda ocurrir un nuevo "apagón" por temas de desabasto y falta de energía, pues indicó que no se ha invertido en el mantenimiento de líneas y hay regiones del país donde falta energía en la actualidad. "Nosotros (en Coahuila) no tenemos esa situación, sin embargo, el tema de los apagones es el balance entre la demanda y la generación; si la generación es mucho mayor que la demanda, ocurre eso, se tienen que balancear los sistemas, la energía que se genera cada día es la que se requiere para ese día", explicó.

"Tiene que tener la capacidad del manejo de una red muy compleja en todo el país, eso es en lo que Cenace y CRE apoyaban a CFE, pero si quitas estas instituciones y dejas que CFE decida, se pudieran cometer errores que afectarían al país. Otro aspecto es que te quita competitividad, necesitamos servicios y energéticos más baratos para seguir compitiendo, o nos deja fuera a nivel internacional, que es lo importante", expuso.

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que si se aprueba la reforma eléctrica que presentó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Congreso, la imagen de México como país atractivo para la inversión nacional y extranjera se verá afectada. El organismo expuso que si los legisladores avalan el proyecto se tendrá una percepción "justificada" de que en el país hay una ausencia de Estado de derecho, "un ambiente de inseguridad en los negocios y un constante cambio en las reglas del juego".