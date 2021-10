Recurso se fue a salud: titular de Finanzas

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina, fue cuestionado por los diputados en torno a varios asuntos relativos al ámbito educativo, como el de los uniformes.

"Estos recursos fueron, sin duda, desde el primer instante, destinados al sector salud", respondió.

Esto luego de que el secretario de Educación informó que el dinero se destinó a la rehabilitación de escuelas y de que el secretario de Bienestar Social del estado exigió a su homólogo de Finanzas aclarar dónde quedó el recurso.

En tal sentido, Díaz Medina dijo a los diputados que se requieren cuatro meses y medio para la fabricación de los uniformes, por lo que era claro que no se entregarían. Y aseguró que en enero se levantará un censo para que antes de que el ciclo escolar termine se entreguen los uniformes a la totalidad de los alumnos.

Asimismo, fue cuestionado sobre los quinquenios que han sido motivo de manifestaciones. "Es un tema que ha estado en tratamiento en esta administración prácticamente desde el primer día que nosotros llegamos", indicó.

Y agregó que desde el inicio se investigó sobre el pago de los quinquenios para ver si la Federación avala esta práctica; "siempre tuvimos muchas evasivas en la administración anterior, me refiero a la Administración federal", indicó.

Ante la falta de claridad, se dejaba a los estados el tema, pero cuando llegó la nueva Administración federal el asunto se volvió recurrente.

Afirmó que en el ámbito local hubo disposición por resolver el problema o al menos compensarlo, "porque de la misma Federación nos fue enviado un oficio donde no nos permitían reconocer esa prestación",

De ahí que se planteó cambiar el concepto y darle un nombre distinto al de quinquenio para otorgar a los maestros alguna compensación.

Uniformes

*Este año el secretario de Finanzas compareció ante los diputados integrantes de la comisión correspondiente y no ante el Pleno, como ocurría en ejercicios anteriores. *Durante el 2020 y el 2021 no se fabricaron los uniformes escolares para los cuales se destinaron recursos que finalmente se destinaron a la pandemia. *No se dieron a conocer las acciones específicas en materia de salud a las que se destinaron los recursos etiquetados a uniformes.