Atenderse en el IMSS, un calvario

Tras dos meses de hacerla dar vueltas, a la señora Ana María finalmente le informaron que los resultados de su biopsia se habían extraviado y ni disculpas le pidieron. Esto sucedió en el Hospital General de Zona n.º 1 del IMSS.

Ana María Haro Gámiz, quien no pasa de los 50 años de edad, es una más de las personas afectadas por la atención de mala calidad que se da en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con notoria preocupación por su estado de salud, relató a El Siglo de Torreón que el pasado 5 de agosto acudió a realizarse una biopsia, por orden del especialista, debido al dolor y molestias que presentaba en la mama derecha.

Después del doloroso procedimiento, le indicaron que el resultado estaría listo en 15 días, por lo que sintió algo de alivio al saber que finalmente tendrían un diagnóstico de su estado de salud y, de ser necesario, recibiría el tratamiento que corresponde.

Sin embargo, al paso de los 15 días los resultados no estuvieron y a partir de ese momento comenzaron los pretextos y órdenes de que acudiera después.

Preocupada ante la persistencia de las molestias, Ana María no dejó de acudir al hospital en cada fecha que le reprogramaban para la entrega de sus resultados. Dice que acudió alrededor de 15 veces y nunca la dieron nada.

Recientemente le dijeron la verdad, algo que ya se temía: no encontraban sus resultados y su nombre ni siquiera aparecía en la documentación de esa área, que muy probablemente el personal de otro turno había echado a perder la muestra obtenida.

A la afectada, quien se desempeña como intendente, la noticia le cayó como "balde de agua fría", ya que además de lo dolorosa que había sido la biopsia, su malestar ha empeorado a tal grado que ahora también siente dolor en la mama izquierda.

Luego de darle esta información, no le dieron ninguna solución, y al acudir con el ginecólogo de la misma institución lo único que le dijo es que no podían avanzar si no tenían los resultados de la biopsia.

Desesperada, ha buscado por fuera del IMSS, cómo le puede hacer y cuánto le cuesta una biopsia, siendo de seis mil pesos el costo más bajo que ha encontrado, pero no cuenta con dicha cantidad.

No es la primera vez que sufre una situación de esta naturaleza en el Seguro Social; hace cinco años perdió a su bebé y su vida estuvo en peligro, debido a la mala atención que le dieron.

