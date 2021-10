Confirman compromiso con Prodenazas

Lanzar una nueva convocatoria para elegir un nuevo administrador del Parque Estatal Cañón de Fernández fue uno de los compromisos hechos por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) del estado de Durango para coadyuvar a la firma del convenio del pasado 7 de octubre y que así pudiera avanzar el proyecto Agua Saludable Para La Laguna.

Un día antes se había dado a conocer el desistimiento del amparo promovido por la asociación civil Prodefensa del Nazas en contra de las obras del proyecto federal a realizarse en el Cañón de Fernández.

"Uno de los compromisos que se hicieron es abrir una convocatoria (abierta al público en general), desde luego que cubra ciertos requisitos para poder nosotros elegir en conjunto, junto con la Conanp, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el perfil que mejor nos pueda ayudar a cuidar el parque… pero no nada más es eso; junto con todos los compromisos que se firmaron el 7 de octubre por parte de la Conagua y por parte del Gobierno de Coahuila, del Gobierno de Durango y del grupo de ecologistas de Prodefensa del Nazas se llegó al acuerdo de que pudiéramos también mejorar el tema de la comunicación", dijo el titular de la SRNyMA, Alfredo Herrera Duenweg.

La Conanp también es la institución que otorgó en 2015 un reconocimiento al presidente de Prodefensa del Nazas, Francisco Valdés Perezgasga.

El Siglo de Torreón informó que el 20 de septiembre había sido removido de su cargo Osvaldo Donovan Martínez Méndez, quien era el administrador del Parque Estatal Cañón de Fernández, y que su lugar lo ocuparía el biólogo Miguel Ángel Puente Zamarripa, pero el secretario de Recursos Naturales, Alfredo Herrera, dijo que era provisional hasta lanzar la convocatoria.

Prodenazas aseguró en agosto que no desistiría del amparo a menos que se cambiara la zona de obras dentro del Cañón de Fernández, lo que finalmente no ocurrió. No obstante, sí se firmó un documento donde se busca garantizar la no afectación al volumen de agua de estiaje que fluye por el cauce del Nazas luego de que se cierran las compuertas de la presa Francisco Zarco. La Conagua informó desde agosto que no habría afectación del estiaje.