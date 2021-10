Recorre el país de frontera a frontera

El corredor coahuilense Ernesto Ramírez logró su meta de correr por todo México. De frontera a frontera, bajo el sol, la luna, la lluvia, neblina y hasta el viento, fue como Ernesto vivió este reto atlético.

Con el apoyo de amigos, conocidos y hasta desconocidos, Ernesto recorrió 2 mil 540 kilómetros. El trayecto lo dedicó a las personas que sufren COVID-19 y a su hijo.

El atleta coahuilense emprendió el viaje el pasado 3 de julio en la Presa de la Amistad, ubicada en Acuña, frontera con Del Río Texas. En el trayecto lo acompañó su novia Norma León y un amigo que, mientras él corría, lo custodiaba en un automóvil azul.

En el vehículo se leía "De frontera a frontera", junto con la imagen del mapa de la República Mexicana donde se trazó la ruta que recorrería.

La meta era llegar a la frontera de México con Guatemala durante la primera semana de octubre y lo logró el pasado lunes 4 del mes en curso.

"Le dedico la carrera a mi familia, amigos y a todos y a cada uno de ustedes que me estuvieron apoyado estos tres meses, los más exigentes de mi vida, meses en los que pude ver concretarse un sueño de años… una idea que surgió con la pregunta '¿podré hacerlo?', y aquí está la respuesta '¡si se pudo!'", dijo Ernesto al llegar a la meta.

Durante estos tres meses, Ernesto corría 30 kilómetros al día por calles, carreteras, prados y puentes. A cada lugar que llegaba, decenas de runners lo acompañaban y apoyaban… en otras ocasiones le tocó correr solo.

Ernesto llevaba consigo casas de campaña, pero en la mayoría de las ciudades le ofrecían hospedaje para que pudiera descansar de manera integral.

A lo largo del recorrido publicaba fotos y videos de sus rutas en sus redes sociales. Una vez que llegó a la frontera con Guatemala, concluyó con una foto debajo de las nomenclaturas que confirman su llegada.

Vestido con una playera blanca, shorts negros y alzando los brazos en señal de triunfo, fue como culminó el viaje. Ahora el regreso es a bordo del automóvil azul que lo custodió durante todo el trayecto.

Ernesto es un corredor muy conocido en la región Norte del estado de Coahuila, también entrena a personas que se quieren iniciar en el deporte. Organiza carreras en el norte del estado y de ahí nació la inquietud de realizar un reto mayor, el cual al quedar desempleado pudo cristalizarlo.

Correr no solo es un pasatiempo, sino un estilo de vida saludable para Ernesto. "Yo quería hacer algo extremo pero encausado en motivar a la gente a que haga ejercicio". Ernesto tiene poco más de 15 años como corredor.

"La mente es lo más importante. Si tu desde un principio dices no puedo, pues ya vas derrotado. Yo le digo a la gente que se proponga una meta y cada quien a su ritmo lo irá logrando. He conocido personas que no trotaban y luego se cambian el chip y los ves corriendo hasta 30 kilómetros".

En Coahuila hay una amplia tradición en carreras… desde los 5 kilómetros hasta los 42. Cada año, miles de coahuileses abarrotan estas rutas.

Para realizar una carrera de más de 21 kilómetros se debe de contar con supervisión médica y un plan personalizado de entrenamiento, de lo contrario se pone en riesgo la salud.

Cabe mencionar que trotar o correr es uno de los ejercicios más completos para mantener un buen estado de salud, ya que fortalece el corazón y ayuda a mantener un peso saludable.