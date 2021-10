Junto a su familia, la encantadora tatarabuelita festeja a lo grande un siglo de vida

A Panchita Dios la quiere tanto que el pasado 4 de octubre le permitió celebrar sus 100 años de vida.

Es quizás una de las abuelitas más longevas en Gómez Palacio, nació en 1921 y está más lúcida que nunca. En su siglo de vida, su cabello está teñido de blanco, regularmente usa trenzas, es bajita, su piel está llena de arrugas y en su rostro resaltan unos ojos brillantes y una sonrisa encantadora.

"Solamente Diosito me ha tenido aquí. Le digo yo, a veces: ¿pues qué me quieres mucho, Diosito, que todavía me tienes aquí?, ni modo, ahí tu sabes, el día que me quieras recoger, estoy en tus manos", dice la lagunera por adopción.

Panchita rompió en llanto cuando recordó su niñez. Dice que su infancia fue triste pues su familia era muy pobre y además quedó huérfana de padre y madre.

Junto a otros dos hermanos, tuvo que navegar y andar de un lado a otro hasta que se recogieron con uno de sus tíos, en el estado de Aguascalientes, su tierra de origen.

Nunca fue a la escuela y a sus 13 años de edad se vino a vivir a La Laguna donde hizo de todo para salir adelante. Fue cocinera, lavaba y planchaba ropa ajena, era niñera y afanadora. El amor lo encontró con Pablo Santoyo, ya fallecido. Su matrimonio duró 70 años y ambos procrearon 12 hijos, de los cuales sobreviven ocho, además de 32 nietos, 76 bisnietos y tataranietos.

"¿Quién iba a pensar que iba a llegar a estos años?", es la pregunta que se hace cada mañana. Dice que no le duelen sus piernas y que todavía puede andar. Lo primero que hace al levantarse es dirigirse a la cocina apoyada de su bastón para prepararse un delicioso ponche. La receta de doña Panchita es una mezcla de huevo de gallina, batido con refresco y rompope.

Su delirio son los chicharrones calientitos, recién salidos del cazo y la abuelita prefiere los alimentos con picante y la leche de cabra. De vez en cuando, le da por comerse un taquito de tripas.

Panchita disfruta estar sentada en el sillón de la sala de su hija Rosa, quien la tiene a su cuidado.

Se pone a ver televisión y entre carcajadas, no duda en decir que tiene gusto por las películas protagonizadas por Mario Moreno "Cantinflas", ícono de la época de oro del cine mexicano. Pocas veces se recuesta en el día y en la actualidad, la aqueja una hernia hiatal y su presión alta que controla con medicamentos.

Por la pandemia del COVID-19, el estilo de vida de Francisca no se vio modificado, salvo el día en que la llevaron a aplicarse las dosis de la vacuna.

En un siglo, la mujer ha sido testigo de innumerables hechos que marcaron la historia del país, así como de la transformación social por los avances culturales y tecnológicos, a tal grado que hoy suele comunicarse con sus familia por medio de las redes sociales. Sus hijas le ayudan a grabar notas de voz y a enviar videos por el WhatsApp.

Doña Panchita, ¿cómo ve a las nuevas generaciones?, se le preguntó. "No pues ahora ya es otra vida, ahora nomás están mirando fiestas y bailes y todo y a mí todo eso no me gusta", responde tajante.

Su centenario de vida ameritaba un festejo especial por lo que la semana pasada su familia hizo un gran esfuerzo para celebrarle una misa y dar gracias a Dios por su cumpleaños. También le organizaron una hermosa fiesta. Hubo carne, sopa y un delicioso puré. Doña Panchita también sopló las velas y partió el pastel y como toda una celebridad, accedió a tomarse un sinfín de fotografías con sus familiares. El convivo fue amenizado por un mariachi que le cantó algunas melodías como "Amor perdido, Limosna de un hijo y 100 años". Para la eucaristía, la anfitriona lució un bonito traje en color rosa y para la fiesta, su atuendo fue en color azul y le recogieron su cabello.

"Estuvo bien bonito, porque sí me gustó...yo no esperaba eso", dice.

CUMPLE

Panchita 100 años

Maravillada

Francisca dijo que quedó maravillada con su fiesta de cumpleaños además de que sintió mucha felicidad al ver a la mayoría de su familia reunida. "Hasta me dieron ganas de "tomarme un botecito".

Fotos: La i

