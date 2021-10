Me veo hermosa como siempre: YosStop desde prisión

Más de tres meses han pasado desde que la youtuber Yoseline Hoffman fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.

Desde el 29 de junio la influencer conocida como YosStoP ha pasado sus días dentro del penal de Santa Martha Acatitla; sin embargo, gracias a las redes sociales y la ayuda de su novio Gerardo González -así como por la información que ha compartido su abogado-, Yoseline se ha mantenido en contacto con sus seguidores, enviando mensajes hacia el exterior sobre el proceso que enfrenta y a través de los cuales da cuenta de los cambios que ha tenido su forma de pensar.

Hasta este domingo, en la cuenta oficial de Instagram de Yoseline - donde tiene más de 6 millones de seguidores- se han subido 17 publicaciones, la primera con un mensaje que escribió en una caja de chicles, otras sobre las manualidades que ha hecho, cartas que escribe y otras tantas de antes de que fuera detenida y donde reflexiona sobre la vida.

"¿Saben hace cuánto no me veo al espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si tengo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está?", escribió YosStoP, a través de Gerardo, apenas este sábado.

En esa publicación explica que ha perdido la fuerza que había ganado, pero gracias al yoga mantiene la flexibilidad, además señala que ha aprendido que el aspecto físico no es lo más importante sino lo que está en el interior.

Anteriormente Yoseline también habló sobre cómo solía juzgar a las personas -como hacía por ejemplo a través de sus vídeos de YouTube- y se ha dado cuenta de que vivimos en una inconsciencia "que no nos permite disfrutar y vivir la vida con consciencia y como es, con lo bueno y lo malo", reflexión a la que aseguró, tal vez no hubiera entendido de no enfrentar el proceso que lleva en prisión.

Pero además, dentro del penal Yoseline ha conocido las historias de diferentes mujeres cuyas vidas le han abierto los ojos a aprender sobre las "minorías" con lo cual ha concluido que la vida la llevó a ese lugar para darle voz a esas personas.

Reconocer sus vulnerabilidades, el sentirse menos enojada porque ha podido sanar y viendo en todo lo malo que le ha pasado una oportunidad para crecer, han sido algunos de los mensajes y aprendizajes de YosStoP en estos meses.

A la par, su abogado Ricardo Cajal ya compartido un poco sobre los avances del proceso y desmentido rumores como el que surgió sobre que la influencer estaba pagando protección al interior del penal de Santa Martha Acatitla.

"Son chismes y notas que nada más sacan para vender. Yoseline está bien, en una etapa reflexiva de su vida y está bien", compartió Ricardo Cajal el pasado mes de septiembre.

Yoseline fue detenida tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara "S", quien fue víctima de violación cuando era menor de edad.