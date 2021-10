Un coche bomba mata a seis personas en Yemen

"Un coche bomba explotó cuando pasaba por Hujaif, lo que causó seis muertos y siete heridos entre guardaespaldas y civiles", aseguró el ministro de Información, Cultura y Turismo, Muamar al Eryani, en su cuenta de Twitter.

Ver más: Un ataque hutí a una base militar yemení deja al menos 33 soldados muertos

El atentado tuvo lugar en un barrio acomodado de Adén, sede provisional del Gobierno reconocido mientras la capital del país está ocupada por los rebeldes hutíes y, según Al Eryani, en el convoy también viajaba el ministro de Agricultura y Pesca, Salem al Suqatri.

Tanto Al Suqatri, como Lamlas y el responsable de la seguridad de este, Mohssien al Wali, que según una fuente de seguridad también iba en el convoy, lograron sobrevivir.

Tras el atentado, que aún no ha sido reivindicado y sobre el que no se han hecho públicos más detalles, se difundieron vídeos en las redes sociales en los que se veía una larga columna de humo negro y un fuego sin extinguir en la zona de la detonación del vehículo.

Desde hace semanas se producen continúas manifestaciones de protesta en Adén, donde tiene su sede el Gobierno de coalición entre el separatista Consejo de Transición del Sur (CTS) y los seguidores del presidente que reconoce la comunidad internacional, Abdo Rabu Mansur Hadi, exiliado en Arabia Saudí.

Ver más: Designación de enviado de la ONU para Yemen es en vano si sigue el bloqueo: hutíes

El deterioro de la situación económica y la devaluación de la moneda local, el rial yemení, son los motivos por los que la situación de seguridad en Adén es frágil y por lo que ha habido enfrentamientos en estas últimas semanas contra el CTS, movimiento al que pertenece el gobernador Lamlas.

La ciudad costera de Adén fue tomada hace dos años por el movimiento secesionista con la ayuda de Emiratos Árabes Unidos, que forma parte de la coalición de países árabes capitaneada por Arabia Saudí que interviene en la guerra del Yemen contra los hutíes, un movimiento chií que cuenta con el respaldo de Irán.

Verily we are for God and to Him we return.

Four people have been killed in a terrorist attack this morning in Aden, Yemen. The Governor of Aden and the Minister of Agriculture, who seem to have been the targets, are reported to be OK.

Please keep Yemen in your prayers. pic.twitter.com/j4nRJorhvg