Amparados, 150 menores para la vacuna en Durango

Suman ya 150 niños amparados en el estado de Durango cuyo trámite iniciaron sus padres en busca de que se les aplique la vacuna contra el COVID-19, de los cuales solo 33 se han atendido, ninguno de la Comarca Lagunera. La delegación de Bienestar anunció que podría ser en este mes cuando arranque la campaña dirigida a menores.

El registro para la atención de menores de 12 a 17 años se encuentra abierto en el portal de mivacuna.salud.gob.mx, pero el llamado es únicamente para aquellos que presenten alguna condición de salud o física que los vuelva vulnerables.

Ver más: Hasta 30 pruebas de COVID son las que se solicitan a diario en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Gómez Palacio

Ante ello, el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, prevé que los amparos se sigan presentando por parte de los padres de familia que buscan la atención de sus hijos para protegerlos de complicaciones que pudieran presentarse en caso de un contagio COVID-19.

"Hay 150 niños amparados y nosotros si nos da la orden un juez, tenemos que cumplirla (…) Nunca haré oídos sordos a la instrucción de un juez", recalcó el secretario de Salud.

Sobre los casos que no han sido atendidos en la región Laguna, González Romero dijo que revisará cada uno de ellos para conocer su condición.

"Eso lo estaré revisando; si no se han atendido es porque no llevan los requisitos, porque hay un protocolo a nivel nacional, no es nada más llegar y ya", detalló el titular de Salud.

Por su parte, Édgar Morales Garfias, delegado de Bienestar en Durango, anunció que podría ser antes de que concluya el mes de octubre cuando inicie la vacunación para los menores de edad con comorbilidades.

Ver más: Los uniformes pueden esperar en Durango, pero la salud no: Dirección Municipal de Educación

"Vamos a empezar a mediados de octubre, estamos diseñando la estrategia en coordinación con el Ejército, con la Secretaría de Salud del Estado; hemos tenido diversas reuniones, estamos esperando fecha para poder hacer una convocatoria ordenada", dijo el delegado.

Explicó que la atención se dará en hospitales a fin de atender cualquier reacción que se pudiera presentar entre los menores y adolescentes.

Trámites

Se amparan para obtener vacunación:

*Son 150 los niños cuyos padres han recurrido al amparo para poder vacunarlos contra el COVID-19.

*De La Laguna, la Dirección Regional de Bienestar informó que cinco de los amparos eran de Gómez Palacio.

*En La Laguna no se han atendido menores de edad tras haber recurrido al amparo.

*Actualmente está abierto el registro de vacunación para menores de 12 a 17 años, pero solo aquellos que presenten comorbilidades que los vuelvan vulnerables.