Por concluir, trámite de Cartilla Militar en Torreón

El viernes 15 de octubre cerrará oficialmente el plazo para que se pueda tramitar la Cartilla Militar en todo el país, ante dicha situación se mantendrán habilitadas con atención especial las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento que se ubican en la zona Centro de Torreón.

La administración de la oficina informó que el plazo para la inscripción de dicho trámite inició el 18 de enero y concluye oficialmente el viernes de esta semana, por lo que se convoca a la clase 2003 y remisos a que acudan a realizar su proceso correspondiente, esto mediante la dinámica de cita previa que se ha establecido desde meses atrás.

Todas las personas interesadas en iniciar el trámite deben de obtener una cita previa en la página cartillamilitar.torreon.gob.mx, página en la que se ofrecen las asignaciones sobre fecha y hora en la que se podrá asistir a las oficinas que se ubican en calle Cepeda, entre Matamoros y Morelos, justo a un costado del edificio del Banco de México.

Entre la documentación necesaria a presentar, tanto en original y con una copia, hay que llevar su acta de nacimiento actualizada; CURP en formato actual; comprobante de domicilio, que puede ser un recibo reciente de Simas, Telmex, CFE, recibo de TV de paga o gas, no mayor a tres meses que marque calle, número y colonia, no son válidos los recibos con domicilio conocido; constancia, certificado o kárdex del último grado de estudios; las personas con acta de nacimiento registradas en otro municipio, deben presentar una constancia de no registro de la Junta Municipal de Reclutamiento de su ciudad de origen (solo para las personas que no pertenecen a esta clase).