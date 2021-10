Verónica Toussaint y otras famosas que luchan contra el cáncer

En pleno mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la conductora Verónica Toussaint dio a conocer que desde hace un mes se encuentra peleando su propia batalla contra este mal, pidiendo a todas las mujeres que la tomen como ejemplo y prevengan, mensaje que otras famosas han difundido en su momento.

En 2005 Adamari López recibió la noticia de que tenía cáncer de mamá a sus 33 años, justo cuando su carrera estaba en uno de sus mejores momentos y acababa de comprometerse con su entonces novio, el cantante Luis Fonsi. Debido a que fue una detección temprana Adamari tuvo opciones, decidió someterse a una mastectomía doble y quimioterapia, hoy es una sobreviviente y dedica parte de su tiempo a difundir la importancia de la prevención.

Con toda discreción fue como llevó Alicia Machado su lucha contra el cáncer de mama en 2013, la exreina de belleza admitió que su salud se vio comprometida, debido a que mantuvo en secreto su diagnóstico por no afectar las grabaciones de la telenovela "La Madame", la cual protagonizaba, pero se sometió a quimioterapias y cuatro cirugías que la ayudaron a salir adelante, en 2019 tuvo que someterse a una nueva ronda de quimioterapias de forma preventiva y el día de hoy Machado se encuentra mucho mejor.

Otro ejemplo de que la prevención es importante, es la actriz y cantante Angélica María, que fue diagnosticada en 1997 con cáncer de mama, a los pocos meses que su madre Angélica Ortiz murió por esta causa, así que fue extirpado el tumor y su vida siguió sin mayor contratiempo.

"Sí fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar, porque me dije: Yo no puedo dejar a mi hija sola, se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir", declaró la llamada novia de México en su momento.

Daniel Romo también llevó en lo privado su diagnóstico de cáncer de mama, el cual le fue detectado a finales de octubre de 2011, que para su suerte era de los más agresivos, por lo que tuvo que tomar quimioterapias y 30 radioterapias, después de que le fue extirpado el tumor, fue hasta junio de 2012 cuando la cantante volvió a la luz pública ya recuperada, luciendo la única señal de lucha contra este problema, su cabellera corta pero felizmente sana.

En 2014 la actriz Lorena Meritano comenzó su calvario antes esta enfermedad, la cual descubrió en una autoexploración y en un examen supo que tenía dos tumores que había que extirpar, esto terminó con mastectomía de su mama derecha y sus ganglios, después debió seguir un duro tratamiento que fue documentando en sus redes sociales, hasta que en 2015 anunció que esta batalla la había ganado.