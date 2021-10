‘No te lo voy a contar’, así ‘explota’ Alejandro Speitzer a pregunta sobre Ester Expósito

Después de su ruptura amorosa hace meses, Alejandro Speitzer parece ya no querer que le mencionen a su famosa exnovia, la española Ester Expósito, o al menos eso dejó ver luego de que reaccionara molesto al ser cuestionado sobre la actriz.

Esto durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2021, en donde coincidió con la protagonista de “Élite”, ya que ambos estaban nominados en la categoría de mejor actriz/actor de teleserie por sus respectivos papeles en “Alguien tiene que morir”, del director mexicano Manolo Caro.

Previo a la ceremonia de premiación, el actor mexicano accedió a dar entrevistas, pero una de las preguntas que le realizaron sobre su relación con Expósito, lo hizo enfurecer.

“¿Cómo vas con Ester Expósito?”, le cuestionó una reportera, a lo que Speitzer respondió: “¿De qué? Bueno, eso no te lo voy a contar, o sea, no estamos juntos desde hace tiempo, pero creo que es una pregunta que no me tendrías que hacer aquí”, a lo que de inmediato se alejó de las cámaras y abandonó la alfombra roja.

Sin embargo, en otro momento, el actor tuvo la oportunidad de dedicar unas palabras para Ester, de quien se deshizo en elogios.

“Yo la adoro a ella y a su familia. Es una chica talentosa, creo que tiene un futuro súper prometedor”.

Expósito también dejó claro que aún guarda cariño por Speitzer al decir que “es maravilloso. Como actor, como persona y feliz, estoy orgullosa por él”, dijo.

Mucho se ha especulado sobre las posibles causas de su ruptura, ya que hasta el momento, ninguno de los actores ha querido revelar más detalles del por qué terminaron.