Edil de Torreón garantiza resultados

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reiteró que hacia el final de su administración entregará resultados positivos y que lo dejan con satisfacción en el cierre de su gobierno, de forma que se podrá retirar de la Presidencia Municipal "con la frente en alto".

Fue al terminar un evento durante elviernes por la mañana que el alcalde fue cuestionado respecto a los saldos que dejará su gobierno, especialmente en materia de atención a los servicios públicos, obra y ordenamiento en la administración, señaló que aunque siempre existen situaciones por resolver, finalizará su gestión con resultados positivos y con la "satisfacción" de poder destacar diversos logros.

"Me voy con la frente en alto porque hicimos todo lo necesario con los recursos con los que contamos para darle prioridad a los necesidades de Torreón, por supuesto que siempre hay limitantes, yo hubiera querido pavimentar toda la ciudad, yo hubiera querido que no faltara nada, que nos servicios estuvieran todos al cien por ciento, bueno, se va haciendo lo que se puede, lo que sí te puedo decir es que fue una administración honesta, no nos robamos ni un peso".

Zermeño Infante además hizo una comparativa de las obras y proyectos en beneficio ciudadano respecto a gestiones anteriores, señalando que en su administración se pudieron cumplir con las metas que se trazaron desde el inicio de 2018 y de la misma forma seguirá la dinámica hasta diciembre próximo.

"Fue una administración que le dio más recursos y más obras a Torreón de lo que muchas anteriores no sucedía", reflexionó.

Cuestionado por el trabajo de las y los funcionarios públicos al cierre de este periodo, el propio Zermeño negó que se tenga un relajamiento de parte de los mismos, a quienes defendió al señalar que pese a no encontrarse en oficinas o atender a medios de comunicación, desempeñan labores al exterior y en horarios diversos, lo que finalmente se traduce en un servicio regular y adecuado a la ciudadanía.

