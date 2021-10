Las Guerreras buscarán derrotar al Toluca este sábado

Las Guerreras del Santos Laguna femenil buscarán una victoria más para prolongar su excelente racha dentro del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, al visitar esta tarde a las Diablas del Toluca, en partido que arrancará a las 16:00 horas y tendrá como escenario el estadio Nemesio Diez, de la capital mexiquense.

CARAS CONOCIDAS

Las albiverdes, que actualmente se encuentran en la cuarta posición general, con 24 puntos, tendrán enfrente al décimo cuarto lugar, con 9 unidades, un equipo mexiquense que se cuenta en su plantilla con exjugadoras Guerreras como Karla Martínez, Wendy Toledo e Isela Ojeda. Una de las jugadoras fundadoras del plantel guerrero es Andrea Hurtado, quien se manifestó contenta y orgullosa de formar parte de la institución, además de asegurar que el equipo busca colarse a su primera liguilla, por lo que buscarán continuar con el paso demostrado hasta ahora.

"Me gustaría mucho conseguir la liguilla con Santos. Es lo que se ha buscado desde hace muchos torneos y lo se porque estoy aquí desde el principio, sería un paso muy importante aquí, estoy segura de que sí se puede, a pesar de que no he tenido tantos minutos, siento que ha sido un torneo muy bueno hasta ahora, he visto mucha unión de grupo, contundencia, compromiso y resiliencia, es una experiencia muy padre", afirmó.

A DEMOSTRAR

Hurtado, quien lleva a cuestas el ser la primera anotadora en la historia del club en un partido ante León, en el ya lejano 2017, siente que este plantel ha sido el mejor para las Guerreras dentro de su joven vida, puesto que se han dado las cosas que vienen buscando desde hace años a base de trabajo y ahora se ve reflejado en la cancha. "La verdad es que, de todos los torneos, éste es el mejor, porque todo lo que habíamos querido, ser la mejor ofensiva y defensiva, todo lo estamos viviendo ahora, en este torneo y es muy bueno. En cada partido es importante demostrar lo que vemos a diario en los entrenamientos, los resultados van a llegar siempre y cuando hagamos lo que se trabaja día con día", adelantó.

Con respecto al partido de este sábado, Andrea hizo hincapié en que será un duelo complicado, pero que dependerá mucho del enfoque que tengan las Guerreras, sin dejar de lado el buen futbol que viene demostrando el equipo de Jorge Campos Valadez. "El equipo no baja las armas, sigue peleando para conseguir el resultado, vamos por los tres puntos al infierno, es un gran rival, pero siguiendo lo que entrenamos, podremos conseguirlos. Hemos demostrado dentro y fuera de casa esta racha sin juegos perdidos, habla muy bien de lo que hemos trabajado, además de mantener la parte del enfoque en todo momento".

Las albiverdes tendrán la posibilidad de llegar a 27 puntos en caso de sacar las 3 unidades del Nemesio Diez, aunque con el empate romperían la marca de puntos máximos conseguidos de la institución guerrera, que se remonta al Clausura 2018, donde sumaron 8 triunfos, sin embargo, no lograron calificar, por lo que, este juego, correspondiente a la jornada 12, enfilaría a Santos Femenil con un paso firme rumbo a la liguilla.