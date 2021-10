Arrancarán obras en San Jacinto

La próxima semana inician las obras del Proyecto Agua Saludable para La Laguna en el ejido San Jacinto, de Lerdo, confirmó Eduardo Aarón Fuentes Silva, director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Vamos a estar arrancando la siguiente semana. Ustedes saben que ya tenemos el material ahí y ya estamos haciendo los preparativos y vamos a empezar con limpieza de la zona, que es desmonte, así como la colocación de la tubería", dijo Fuentes Silva.

La función de la tubería prácticamente es conducir el agua a presión para poder llevarla a la planta potabilizadora que habrán de construir; esta tubería abarca 11 kilómetros.

En marzo de este año la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adjudicó el contrato de las obras con las que se da inicio de manera formal a la construcción del proyecto Agua Saludable para La Laguna, que busca abastecer a la población de la Comarca Lagunera de agua superficial saludable, cumpliendo con las normas oficiales mexicanas de agua potable.

Las empresas ganadoras fueron la Regiomontana de Construcción y Servicios, S. A. de C. V., en participación conjunta con Construcciones y Servicios del Noreste, S. A. de C. V. y Ozone Ecological Equipments, S. A. de C. V.

Dichas empresas, informó entonces la Conagua, son las encargadas del desarrollo de la construcción de dos líneas de conducción a presión: suministro, instalación y prueba de tubería; fontanería y obra civil en válvulas de admisión y expulsión de aire (vaes) y desagües; fontanería de llegada a la planta potabilizadora; construcción de atraques de concreto armado y de cruces con tomas de granja y con canal principal, así como la rehabilitación de camino de operación.

El inicio contractual parte del 5 de abril de este año para concluir el 31 de mayo del 2022 en cuanto a la construcción, y aunque el avance físico programado era del 45 % para estas fechas, debido a los contratiempos, el avance físico real es del 6 %. Se contrataron 10.4 kilómetros (km) de tubería de 62" (pulgadas) y 10.4 km de 44"; se ajustó el proyecto a 2 líneas de 66" y se tienen fabricados 2 km de tubería.

El pasado 28 de septiembre se descargaron en terrenos del ejido San Jacinto 6 tubos de 12 metros de longitud. Respecto a la supervisión ambiental el director regional de Conagua confirmó que existe un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Dicho convenio es por un monto de 7.2 millones de pesos que arranca el 23 de septiembre de este año y concluye en diciembre del 2023. Tiene un avance físico del 2 %. También se inició la supervisión de los trabajos preparatorios de identificación de especies de flora y fauna.

Con el proyecto Agua Saludable para La Laguna se pretende, además, suspender la extracción de 160 pozos que actualmente abastecen a la población de la región y contribuir a la recuperación del nivel del acuífero Principal-Región Lagunera, cuyo nivel desciende tres metros por año.