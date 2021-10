TWICE anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum Formula of Love: O+T=

La girl band de Kpop TWICE anuncia su nueva música para noviembre de este año, la agrupación lanzará su tercer álbum de larga duración.

Tras el lanzamiento de su primer sencillo en inglés "The Feels", TWICE no dejará de trabajar en lo que resta del año, por lo que desde el 11 de octubre sus fans podrán pre-ordenar el trabajo musical para tenerlo en su colección.

El lanzamiento oficial será el 12 de noviembre, se espera en próximos días se den a conocer más detalles, como el calendario de actividades, más imágenes del concepto del álbum y quizá adelantos de videos o algunos temas.

En el arte del álbum se les puede ver como científicas, haciendo referencia al título del disco.

TWICE 3rd Full Album "Formula of Love: O+T=<3" Release on 2021.11.12 FRI 2PM (KST), 0AM (EST) Worldwide Pre-order Starts 2021.10.12 TUE 11AM (KST) 2021.10.11 MON 10PM (EST)#TWICE #트와이스 #FormulaOfLove pic.twitter.com/CyNwfVRd95 — TWICE (@JYPETWICE) October 8, 2021